TP.HCM chốt giá khởi điểm đấu giá 5 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoàng Tùng)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7311/QĐ-UBND phê duyệt giá đất cụ thể, giá trị công trình xây dựng trên đất và giá trị phân bổ hạ tầng để xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại 5 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Cụ thể, 5 lô đất gồm 1.K7.9.HH (trước đây là lô R1), 1.K7.5.HH (lô R2), 1.K7.6.HH (lô R3), 1.K7.8.HH (lô R4) và 1.K7.7.HH (lô R5). Tổng giá trị được phê duyệt tại thời điểm tháng 10/2026 là hơn 18.253 tỷ đồng. Trong đó, giá trị quyền sử dụng đất là hơn 11.316 tỷ đồng, được xác định đối với diện tích 78.822,7 m² đất chung cư hỗn hợp cao tầng. Giá trị công trình xây dựng trên đất là hơn 6.360 tỷ đồng, tương ứng với 3.790 căn hộ chung cư thuộc 5 lô đất. Giá trị phân bổ hạ tầng được xác định hơn 576 tỷ đồng.

Việc xác định giá trị các hạng mục này căn cứ vào hồ sơ pháp lý, quy hoạch và các phương án định giá đã được cơ quan chuyên môn thẩm định. Trong đó, các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc được áp dụng theo Quyết định số 3068/QĐ-UBND ngày 30/9/2026 của UBND phường An Khánh về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư tái định cư Bình Khánh (38,4 ha), tại 5 lô đất nêu trên.

Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố cùng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng trình tự, quy định pháp luật; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm về việc xác định giá trị công trình xây dựng và các chi phí liên quan; Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra, rà soát tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ pháp lý về sử dụng đất khi xây dựng phương án giá đất.

Trường hợp sau khi trúng đấu giá, cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép điều chỉnh quy hoạch hoặc mục đích sử dụng đất làm phát sinh nghĩa vụ tài chính bổ sung, người trúng đấu giá có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ phát sinh theo quy định.