TP.HCM chọn phương án kiến trúc đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định phê duyệt kết quả thi tuyển "Phương án kiến trúc các hạng mục công trình thuộc dự án xây dựng đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ)" theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Tuyến đường vượt biển nối Vũng Tàu - Cần Giờ dài hơn 14km, giúp rút ngắn thời gian di chuyển.

Theo kết quả đánh giá, phương án mã số VB02 của Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP đạt giải Nhất với số điểm trung bình 88,11 điểm và được lựa chọn. Phương án mã số VB03 của Công ty TNHH Sia & Cộng sự đạt giải Nhì với 77,44 điểm; phương án mã số VB01 của Công ty CP Tư vấn xây dựng đầu tư Dinh Phát đạt giải Ba với 70,11 điểm.

UBND TP.HCM giao Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ phối hợp với Hội đồng thi tuyển và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP hoàn chỉnh phương án thiết kế theo kết luận của Hội đồng thi tuyển. Phương án phải đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và phát triển bền vững, góp phần hình thành công trình hạ tầng giao thông có tính biểu tượng.

Phương án kiến trúc được lựa chọn có điểm nhấn là hình tượng hoa sen giữa biển, tạo dấu ấn cảnh quan cho công trình. Thiết kế hướng đến sự kết hợp giữa yêu cầu kỹ thuật của một tuyến giao thông vượt biển quy mô lớn với yếu tố thẩm mỹ, nhận diện công trình và phát triển bền vững.

Tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có chiều dài hơn 14km.

Dự án đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có chiều dài hơn 14km, kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu (cũ), gồm đường dẫn, cầu vượt biển và hầm vượt biển. Theo phương án đầu tư được thông qua trước đó, tuyến đường có quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/h, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 93.159 tỷ đồng.

Hiện nay, kết nối giữa Cần Giờ và khu vực Vũng Tàu chủ yếu thông qua các tuyến đường bộ vòng qua Đồng Nai, trong đó có quốc lộ 51 và cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc hình thành tuyến vượt biển trực tiếp được kỳ vọng rút ngắn thời gian di chuyển, giảm áp lực cho các tuyến giao thông hiện hữu và tăng cường liên kết vùng.

Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu, cụm cảng Cái Mép - Thị Vải và khu vực Long Sơn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển du lịch biển, logistics, dịch vụ cảng biển và kinh tế ven biển.

Việc lựa chọn phương án kiến trúc là bước tiếp theo trong quá trình chuẩn bị triển khai dự án quy mô lớn này. Thành phố đặt kỳ vọng công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông mà còn trở thành điểm nhấn kiến trúc, góp phần mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế của TP.HCM trong liên kết kinh tế vùng Đông Nam Bộ.