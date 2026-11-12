TP.HCM chọn nhiều nhà thầu tư vấn dự án cầu Thủ Thiêm 4

Cụ thể, các gói thầu gồm tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi; tư vấn lập bản đồ vị trí khu vực thu hồi đất và cắm ranh giải phóng mặt bằng đã lựa chọn xong nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

Các gói thầu này phục vụ công tác chuẩn bị đầu tư, lập hồ sơ dự án và triển khai các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Khu vực sẽ xây dựng cầu Thủ Thiêm 4.

Dự án cầu Thủ Thiêm 4 có tổng mức đầu tư khoảng 5.063,6 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách TP.HCM. Dự án được chia thành hai dự án thành phần, trong đó thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với vốn khoảng 1.385 tỷ đồng; thành phần 2 là xây dựng cầu với vốn khoảng 3.678,6 tỷ đồng.

Theo kế hoạch cập nhật, công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang được triển khai. Thành phố dự kiến lựa chọn nhà thầu xây lắp và khởi công công trình vào cuối năm 2026, phấn đấu hoàn thành vào quý IV/2028.

Cầu Thủ Thiêm 4 có tổng chiều dài tuyến khoảng 2,16km, kết nối đường Nguyễn Văn Linh, khu vực giao với cầu Tân Thuận 2, phường Tân Thuận với đường Nguyễn Cơ Thạch, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh. Công trình được thiết kế rộng 8 làn xe, gồm 6 làn cơ giới và 2 làn hỗn hợp.

Công trình được kỳ vọng tăng cường kết nối khu vực phía nam với Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời giảm áp lực giao thông cho các tuyến Tôn Đức Thắng, Nguyễn Tất Thành, cầu Khánh Hội và khu vực lân cận.

Phối cảnh cầu Thủ Thiêm 4.

Theo phương án kiến trúc được lựa chọn, cầu chính gồm ba nhịp vòm liên tục, sơ đồ nhịp 85 + 180 + 85m. Kết cấu cầu dạng vòm chạy dưới có thanh kéo, vòm chính sử dụng mặt cắt hộp thép, dầm chủ là kết cấu liên hợp thép - bê tông.

Điểm nhấn của thiết kế là tuyến đi bộ và xe đạp được bố trí từ hai đầu cầu ở cao độ thấp, sau đó nâng dần lên khu vực trung tâm, mở ra tầm nhìn hướng về sông Sài Gòn và đường chân trời thành phố.

Phương án kiến trúc lấy cảm hứng từ những nhịp sóng nước trên sông Sài Gòn. Bốn nhịp sóng phía trên tượng trưng cho bốn con nước, gợi liên tưởng đến hiện tượng bán nhật triều. Tuyến đi bộ được xem là nhịp sống thứ năm, tạo điểm nhấn cảnh quan và không gian công cộng cho công trình.