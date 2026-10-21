TP.HCM chọn nhà thầu mở rộng đường Tôn Thất Thuyết hơn 5.500 tỷ đồng

Ngày 21/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 9 gói thầu với tổng giá trị hơn 1.462,6 tỷ đồng.

Trong đó, gói xây dựng cầu, đường, kè, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật toàn tuyến có giá hơn 1.262,8 tỷ đồng. Gói xây dựng công viên, cây xanh, chiếu sáng, tín hiệu giao thông và camera toàn tuyến trị giá gần 169,8 tỷ đồng. Hai gói thầu này dự kiến đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng vào quý I/2027, thời gian lựa chọn nhà thầu 75 ngày và thời gian thực hiện hợp đồng 30 tháng.

Đường Tôn Thất Thuyết hiện tại nhỏ, hẹp, vì vậy, việc đầu tư mở rộng tăng kết nối với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành và hai nhánh cầu N3, N4 thuộc dự án cầu đường Nguyễn Khoái. (Ảnh: Mỹ Quỳnh).

Bảy gói còn lại có tổng giá trị khoảng 30 tỷ đồng, gồm tư vấn giám sát, bảo hiểm công trình, kiểm toán, di dời hạ tầng kỹ thuật, xử lý cây xanh và các gói tư vấn liên quan. Thời gian lựa chọn nhà thầu dự kiến từ quý IV/2026 đến quý IV/2027.

Trước đó, UBND TP.HCM phê duyệt dự án cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố làm chủ đầu tư.

Dự án có diện tích khoảng 170.333m2, đi qua các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu. Hạng mục mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài khoảng 3,6km, từ nút giao đường số 1 theo quy hoạch với đường Bến Vân Đồn đến nút giao đường Trương Đình Hợi với đường Tôn Thất Thuyết.

Theo phương án được duyệt, đường Tôn Thất Thuyết hiện hữu được mở rộng lên 26m trên chiều dài khoảng 3,4km, đồng thời xây mới một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu. Thành phố cũng xây đường quy hoạch số 1 dài 185m, rộng 28m; cải tạo, mở rộng cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn lên 25m.

Ngoài ra, dự án xây dựng khoảng 3,2km kè bảo vệ dọc kênh Tẻ và rạch Nguyễn Kiệu, hình thành công viên cây xanh ven kênh, đồng thời hoàn thiện hệ thống thoát nước, chiếu sáng và hạ tầng kỹ thuật.

Công trình nhằm hoàn thiện trục giao thông chính tại khu vực quận 4 cũ, tăng kết nối với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành và hai nhánh cầu N3, N4 thuộc dự án cầu đường Nguyễn Khoái. Dự án cũng hướng đến chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường và không gian công cộng ven kênh Tẻ.

Đường Tôn Thất Thuyết sẽ mở rộng lên 26m trên chiều dài khoảng 3,4km, đồng thời xây mới một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu. (Ảnh: Mỹ Quỳnh).

UBND TP.HCM giao các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu phối hợp thực hiện giải phóng mặt bằng, bàn giao theo kế hoạch. Các sở, ngành và đơn vị quản lý hạ tầng có trách nhiệm phối hợp xử lý thủ tục quy hoạch, bồi thường, tái định cư và di dời các công trình kỹ thuật.

Dự án mở rộng đường Tôn Thất Thuyết được thông qua từ năm 2016 nhưng chưa triển khai thi công do có những thay đổi về quy mô, tổng mức đầu tư và phạm vi thực hiện. Tại kỳ họp HĐND TP.HCM ngày 9/12/2025, UBND thành phố trình phương án điều chỉnh chủ trương đầu tư, nâng tổng mức đầu tư từ 2.200 tỷ đồng lên 5.500 tỷ đồng để bổ sung các hạng mục, bảo đảm đồng bộ với dự án cầu đường Nguyễn Khoái.