Ngày 25/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM vừa hoàn tất lựa chọn nhà thầu hai gói tư vấn thuộc dự án thành phần 1: Giải phóng mặt bằng đường ĐT.742. Hai gói thầu gồm tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn lập bản đồ vị trí khu vực thu hồi đất.

Hiện trạng tuyến ĐT.742.

Sau khi lựa chọn đơn vị tư vấn, chủ đầu tư sẽ triển khai khảo sát, hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi và lập bản đồ xác định phạm vi đất cần thu hồi. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự án còn một gói tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến thực hiện trong quý IV/2026, với thời gian 30 ngày.

Khi hồ sơ được hoàn thiện, thẩm tra và phê duyệt theo quy định, các cơ quan chức năng sẽ có cơ sở triển khai những thủ tục tiếp theo của công tác giải phóng mặt bằng như thông báo thu hồi đất, đo đạc, kiểm đếm, xác định nguồn gốc đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đây là bước quan trọng để chuẩn bị mặt bằng phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT.742 thuộc nhóm A, tổng mức đầu tư gần 7.800 tỷ đồng, chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 dành cho công tác giải phóng mặt bằng có kinh phí gần 6.300 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 14,5km, đi qua các phường Bình Dương, Vĩnh Tân và Bình Cơ. Điểm đầu giao đường Nguyễn Văn Linh, điểm cuối nối đường ĐT.747 tại nút giao Cổng Xanh.

Theo quy hoạch, đường được mở rộng lên 42m, trong đó mặt đường rộng 30m, thiết kế vận tốc 80km/h, gồm 4 làn ô tô và 2 làn hỗn hợp. Dự án cũng nâng cấp, mở rộng hai cầu Thợ Ụt và Trại Cưa, xây dựng mới 14 nút giao với các tuyến đường kết nối dọc tuyến.

Ngoài ra, công trình đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước, chiếu sáng, an toàn giao thông và các hạng mục phụ trợ.

Tổng diện tích đất dự kiến bị ảnh hưởng khoảng 58,7ha, trong đó diện tích phải thu hồi khoảng 33,8ha, liên quan 1.496 hộ dân và tổ chức. Phần lớn diện tích thu hồi là đất trồng cây lâu năm, khoảng 25,9ha; đất trồng cây hàng năm khác khoảng 2,6ha và đất hành lang bảo vệ an toàn công trình khoảng 3,5ha. Diện tích đất ở bị ảnh hưởng chiếm tỷ lệ nhỏ.

Theo tiến độ dự kiến, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành trong năm 2027. Dự án thành phần xây lắp sẽ được triển khai sau đó, với mục tiêu hoàn thành toàn bộ công trình vào cuối năm 2030.