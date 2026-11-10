TP.HCM chọn nhà thầu cải tạo rạch Thủ Đức hơn 5.000 tỷ đồng giải quyết ngập

Mở nhiều gói thầu thực hiện dự án

Ngày 10/11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án thành phần 2 (đầu tư xây dựng) thuộc dự án cải tạo rạch Thủ Đức, phường Thủ Đức.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2026, chủ đầu tư dự kiến lựa chọn nhà thầu 5 gói tư vấn với tổng giá trị gần 8 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố.

Rạch Thủ Đức đoạn gần chợ Thủ Đức sẽ được mở rộng nhằm giải quyết ngập.

Các gói thầu gồm: tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng; tư vấn giám sát khảo sát xây dựng; tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và mô hình thông tin công trình (BIM); tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, lập mô hình BIM; tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu.

Trong đó, 4 gói áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, một gói đấu thầu rộng rãi qua mạng. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến từ 10-25 ngày; thời gian thực hiện các hợp đồng từ 5-60 ngày.

Đây là bước chuẩn bị để hoàn thiện hồ sơ nghiên cứu khả thi, triển khai các thủ tục tiếp theo của dự án có quy mô đầu tư lớn, được kỳ vọng giải quyết tình trạng ngập tại khu vực chợ Thủ Đức và các tuyến đường lân cận.

Theo phương án đầu tư, dự án cải tạo khoảng 3km rạch, gồm 2.350m rạch Thủ Đức, từ khu vực sau cầu Ngang đến sông Sài Gòn và 650m rạch Nhà Trà. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.124 tỷ đồng.

Lòng rạch hiện rộng trung bình khoảng 11m sẽ được mở rộng lên đến 30m, nạo vét đến cao độ khoảng -3,5m. Hai bên bờ được gia cố bằng cừ ván dự ứng lực.

Đáng chú ý, tại cửa rạch đổ ra sông Sài Gòn sẽ xây dựng cống kiểm soát triều kết hợp trạm bơm. Công trình có nhiệm vụ ngăn nước triều từ sông dâng ngược vào khu dân cư, đồng thời bơm nước trong rạch ra ngoài khi mưa lớn. Trạm bơm công suất lớn được lắp đặt ngay cạnh rạch Thủ Đức để bơm nước xuống.

Trạm bơm công suất lớn được lắp đặt ngay cạnh rạch Thủ Đức để bơm nước xuống.

Theo phương án thiết kế, công suất trạm bơm dự kiến nâng từ khoảng 7.200m³/h hiện nay lên 120.000m³/h, tăng gần 17 lần. Đây là hạng mục quan trọng nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho toàn lưu vực.

Ngoài các công trình thủy lợi, dự án còn đầu tư đường giao thông hai bên rạch, rộng tối thiểu 13m, có vỉa hè và ít nhất hai làn xe. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng, hạ tầng kỹ thuật và cây xanh cũng được xây dựng đồng bộ.

Đẩy nhanh tiến độ, giải quyết ngập chợ Thủ Đức

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực rạch Thủ Đức có độ chênh cao gần 30m, khiến nước từ khu vực cao, theo hướng Bình Dương cũ, đổ nhanh về đây khi mưa lớn. Trong khi đó, hệ thống thoát nước hiện hữu chủ yếu giải quyết từng khu vực, chưa đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước trên toàn lưu vực.

Cống cầu Ngang trên đường Kha Vạn Cân từng được xác định là một trong những điểm nghẽn thoát nước và đã được cải tạo đầu năm 2026. Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ tình trạng ngập, thành phố cần tiếp tục mở rộng, nạo vét toàn tuyến rạch từ khu vực sau cầu Ngang đến sông Sài Gòn.

Sau các đợt mưa lớn gây ngập tại khu vực chợ Thủ Đức và các tuyến đường lân cận, UBND TP.HCM yêu cầu đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện hồ sơ các dự án thành phần để có cơ sở bố trí vốn.

Chợ Thủ Đức, khu vực thường xuyên ngập nặng mỗi khi trời mưa lớn.

Theo Nghị quyết 96 ngày 27/8/2026 của HĐND TP.HCM về chủ trương đầu tư dự án, thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phối hợp UBND phường Thủ Đức, Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu trước ngày 30/11/2026.

Đây là cơ sở hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt hai dự án thành phần trong quý IV/2026. Hai dự án gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ cải tạo rạch Thủ Đức và dự án cải tạo rạch Thủ Đức (xây lắp).

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị được giao lập kế hoạch triển khai chi tiết, xác định tiến độ từng công việc, đơn vị phối hợp và kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công hằng tháng. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng được yêu cầu thực hiện đồng thời với các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng.

Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đầu tư, đôn đốc trình thẩm định, phê duyệt các dự án thành phần trong quý IV/2026. Trên cơ sở đó, Sở Tài chính tham mưu cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công năm 2027.

Theo tiến độ dự kiến, giai đoạn 2026-2027 sẽ hoàn tất thủ tục, thiết kế và chuẩn bị đầu tư. Giai đoạn 2027-2030 thực hiện giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và thi công. Dự án dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2030-2031.