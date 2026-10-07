TP.HCM cho thuê hơn 701 ha đất xây khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí

Ảnh minh họa. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)

Theo quyết định của UBND TP.HCM, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương được thuê 7.012.492,2 m² (hơn 701 ha) đất tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên để triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

Mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày quyết định được ký. Việc cho thuê đất được thực hiện theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Về nghĩa vụ tài chính, trong tổng diện tích được thuê, có 1.939.975,3 m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp thuộc diện không phải nộp tiền thuê đất theo quy định tại khoản 3 Điều 202 Luật Đất đai và khoản 7 Điều 93 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP.

Phần diện tích còn lại 5.072.516,9 m² được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và thời gian ưu đãi đầu tư theo quy định tại Điều 39 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP cùng các quy định sửa đổi, bổ sung. Thuế TP.HCM có trách nhiệm xác định cụ thể thời gian, diện tích và số tiền thuê đất được miễn theo quy định pháp luật.

Việc xác định cơ chế tiền thuê đất được thực hiện gắn với từng loại diện tích và mục đích sử dụng trong khu công nghiệp. Theo quyết định, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất và điều kiện áp dụng đối với phần đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung thuộc diện không phải nộp tiền thuê đất.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Bình Cơ và UBND phường Tân Uyên xác định mốc giới, bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp; thực hiện việc ký hợp đồng thuê đất và thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất sau khi doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, nghĩa vụ theo quy định.

UBND phường Bình Cơ và UBND phường Tân Uyên có trách nhiệm phối hợp xác định ranh giới, mốc giới và bàn giao đất trên thực địa. Hai địa phương cũng được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, quy hoạch và kịp thời xử lý các vi phạm nếu phát sinh.

Đối với phần diện tích chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Việc xem xét cho thuê đất đối với phần diện tích còn lại chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các công việc này và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

Về phía doanh nghiệp, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đã ký kết. Trường hợp phát sinh điều kiện phải thực hiện ký quỹ, doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ này đầy đủ, đúng thời hạn.