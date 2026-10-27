TP HCM cho thuê hơn 1,2 triệu m² đất để triển khai KCN Hiệp Phước giai đoạn 2

Ngày 27/10, UBND TP HCM đã ban hành quyết định cho CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước thuê 1.203.870,4 m² đất tại xã Hiệp Phước để thực hiện dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2.

Một góc Khu công nghiệp Hiệp Phước.

Theo quyết định, hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Thời hạn thuê đến ngày 23/9/2058, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án.

Trong tổng diện tích được thuê, đất xây dựng nhà máy, kho tàng chiếm 854.740,2 m²; đất bãi xe chiếm 24.945,8 m². Phần diện tích còn lại 324.184,4 m² được quy hoạch làm hạ tầng sử dụng chung, gồm đất cây xanh cảnh quan, đất cách ly, mặt nước sông, rạch, hồ điều hòa và đất giao thông.

Về chính sách tiền thuê đất, doanh nghiệp được miễn tiền thuê đối với 879.686 m² đất xây dựng nhà máy, kho tàng và bãi xe trong 3 năm xây dựng cơ bản kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, cùng 11 năm tiếp theo sau khi kết thúc thời gian miễn trong giai đoạn xây dựng cơ bản, theo quy định.

Đối với 324.184,4 m² đất hạ tầng sử dụng chung theo quy hoạch được phê duyệt, doanh nghiệp không phải nộp tiền thuê đất theo quy định pháp luật.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bàn giao đất trên thực địa, thực hiện thủ tục thuê đất và cấp giấy chứng nhận theo quy định. Cơ quan này đồng thời rà soát điều kiện áp dụng chính sách miễn tiền thuê đất, bảo đảm đúng quy định và không trùng lặp ưu đãi.

Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM cùng UBND xã Hiệp Phước được giao trách nhiệm theo dõi, kiểm tra tiến độ triển khai dự án, việc đầu tư xây dựng hạ tầng và quản lý, sử dụng đất theo thẩm quyền.

Đồng thời, chủ đầu tư cũng được giao chịu trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích, diện tích, ranh giới, thời hạn và quy hoạch được duyệt; bảo đảm nguồn vốn, năng lực tài chính, triển khai dự án đúng tiến độ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính…

Khu công nghiệp Hiệp Phước nằm tại xã Hiệp Phước, TP HCM, được chủ đầu tư giới thiệu có tổng diện tích 1.686 ha và thuộc khu vực được định hướng phát triển công nghiệp cảng của thành phố.

Dự án được triển khai theo các giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 của Khu công nghiệp Hiệp Phước này có quy mô 311ha, tổng vốn đầu tư 650 tỷ đồng và đã hoàn thiện. Giai đoạn 2 có tổng quy mô 597ha, vốn đầu tư 5.000 tỷ đồng. Giai đoạn 3 có quy mô 392ha, tổng vốn đầu tư 5.271 tỷ đồng…

Theo dữ liệu cập nhật, CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước được thành lập vào tháng 6/2007, từ một bộ phận trực thuộc dự án Khu công nghiệp Hiệp Phước của Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC). Hiện, CTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước do ông Huỳnh Bảo Đức là người đại diện pháp luật.