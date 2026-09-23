TP.HCM cho thuê gần 30 ha đất làm Cảng Tổng hợp Quốc tế SP-ITC

Ảnh minh họa. (Ảnh: CHP)

UBND TP.HCM vừa ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế thuê 298.452,6 m² đất tại phường Long Trường, TP.HCM để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng Tổng hợp Quốc tế SP-ITC.

Trong tổng diện tích được thuê, có 224.213,5 m² đất do tổ chức, cá nhân sử dụng đã hoàn thành việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định và 74.239,1 m² đất rạch, đường do Nhà nước trực tiếp quản lý.

Khu đất được sử dụng để xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, cụ thể là Cảng Tổng hợp Quốc tế SP-ITC. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày UBND TP.HCM ký quyết định. Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê và thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê. Khu đất được cho thuê không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất.

Bên cạnh diện tích đất được thuê, dự án còn có 61.212,8 m² thuộc hành lang bảo vệ sông nhưng không nằm trong diện tích đất cho thuê tại quyết định. Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế có trách nhiệm đầu tư xây dựng hạ tầng, cây xanh và bàn giao diện tích này cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý theo quy hoạch, dự án đầu tư, thiết kế được phê duyệt và quy định pháp luật. Phần diện tích này không làm phát sinh quyền sử dụng đất của doanh nghiệp.

UBND TP.HCM yêu cầu doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về tiền thuê đất và các khoản thuế, phí khác theo quy định; bảo đảm năng lực tài chính, nguồn vốn và các điều kiện cần thiết để tiếp tục triển khai dự án. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tiến độ, hiệu quả đầu tư và sử dụng đất đúng mục đích.

Việc sử dụng khu đất phải phù hợp với quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 6025/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 về đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu cảng Tổng hợp Quốc tế ITC cùng các nội dung điều chỉnh, cập nhật được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Doanh nghiệp cũng được yêu cầu khẩn trương rà soát, thực hiện thủ tục điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 để cập nhật hướng tuyến, lộ giới đường Liên cảng Cát Lái - Phú Hữu theo Quy hoạch phân khu số 6 và các nội dung liên quan. Trong thời gian chưa hoàn thành việc điều chỉnh quy hoạch, doanh nghiệp không được xây dựng mới hoặc mở rộng công trình trong phạm vi bị ảnh hưởng bởi hướng tuyến, lộ giới của tuyến đường này trái với quy hoạch được duyệt.

Về phía cơ quan quản lý, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM có trách nhiệm xác định mốc giới, tổ chức bàn giao khu đất trên thực địa cho doanh nghiệp theo đúng diện tích, ranh giới được phê duyệt, chủ trì xác định giá đất làm cơ sở tính tiền thuê đất.

Sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính và đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định, cơ quan chức năng sẽ thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Doanh nghiệp cũng phải thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy và các quy định chuyên ngành; bảo đảm kết nối hạ tầng kỹ thuật của dự án với hệ thống hạ tầng chung của khu vực; kê khai, đăng ký và báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện dự án với các cơ quan chức năng theo quy định.