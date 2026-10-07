TP HCM cho Thadico - Bình Dương thuê hơn 7 triệu m² đất làm dự án khu công nghiệp

Ngày 6/10, theo thông tin từ UBND TP HCM, TP đã có quyết định cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương thuê hơn 7 triệu m² đất, tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng và Kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

Cụ thể, trong tổng diện tích đất được cho thuê 7.012.492,2 m² có mục đích sử dụng đất là đất khu công nghiệp, thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày quyết định cho thuê đất được ký.

Việc cho thuê đất được thực hiện theo hình thức không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Phối cảnh KCN chuyên ngành cơ khí. (Ảnh: Thaco).

Trong tổng diện tích được thuê, có 1.939.975,3 m² đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp thuộc diện không phải nộp tiền thuê đất.

Đối với 5.072.516,9 m² còn lại, doanh nghiệp được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và thời gian ưu đãi đầu tư.

Như vậy, cơ chế tiền thuê đất của dự án được xác định theo từng loại, diện tích và mục đích sử dụng trong khu công nghiệp, thay vì áp dụng chung cho toàn bộ hơn 701 ha đất được thuê.

UBND TP HCM cũng đề nghị cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định cụ thể thời gian, diện tích và số tiền thuê đất được miễn theo quy định pháp luật.

UBND TP HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu diện tích, loại đất và điều kiện áp dụng đối với phần đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung thuộc diện không phải nộp tiền thuê đất.

Đáng chú ý, với phần diện tích chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng, các địa phương được yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Về phía doanh nghiệp, Thadico - Bình Dương phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư và văn bản thỏa thuận bảo đảm thực hiện dự án đã ký kết. Trường hợp phát sinh điều kiện phải thực hiện ký quỹ, doanh nghiệp phải hoàn tất nghĩa vụ này đầy đủ, đúng thời hạn.

Khu vực dự án KCN chuyên ngành cơ khí. (Ảnh: ĐTM).

Theo tìm hiểu, Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí có tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng. Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư vào tháng 6/2025.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của dự án được chủ đầu tư lập trước đó, khu công nghiệp sau khi hoàn thành dự kiến tạo việc làm cho khoảng 32.200 lao động, trong đó khoảng 10.000 người có trình độ đại học trở lên.

Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí được phê duyệt trên diện tích 786 ha. Dự án có phía đông dự án giáp Đ.745 - Vành đai 5 theo quy hoạch; phía tây giáp khu vực phát triển đô thị số 3 vùng Bắc Tân Uyên; phía nam giáp ĐT.746F; phía bắc giáp KCN Bắc Tân Uyên 4. Phía đông nam có KCN VSIP III đang xây dựng.

Tại thời điểm lập ĐTM, hiện trạng khu đất dự án chủ yếu là đất nông nghiệp trồng cây cao su (hơn 730,5 ha); đất ở chiếm khoảng 25,6 ha; còn lại là đất giao thông, nghĩa trang, mặt nước. Trong phạm vi dự án có 400 hộ dân đang sinh sống dọc theo tuyến ĐT.746F; 6 hộ dân sống nằm quanh khu vực suối Xếp (suối Bình Cơ) và 5 hộ dân thuộc địa phận xã Tân Lập. Ngoài ra, phạm vi dự án có 44 ngôi mộ.

Trong cơ cấu sử dụng đất, dự án bố trí hơn 482 ha dành cho các công trình công nghiệp; 71 ha đất dịch vụ; 81,5 ha đất giao thông...

Theo thông tin từ ĐTM, về tiến độ, theo kế hoạch trong quý II/2025 - quý III/2026 dự án sẽ thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường, xây dựng. Từ quý IV/2026 tiến hành xây dựng hạ tầng kỹ thuật trong 36 tháng. Từ quý IV/2029 đưa toàn bộ dự án vào vận hành.

Được biết, Thadico - Bình Dương hoạt động từ năm 2025, vốn điều lệ 1.925 tỷ đồng. Doanh nghiệp này thuộc sở hữu 100% của CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh, thành viên trong hệ sinh thái THACO.

Sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, TP HCM mới được quy hoạch phát triển hệ thống khu chế xuất, khu công nghiệp với quy mô lớn.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn TP HCM đặt mục tiêu thu hút khoảng 21 tỷ USD vốn đầu tư. Suất đầu tư bình quân dự kiến đạt khoảng 8 - 10 triệu USD/ha.

Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, TP HCM sẽ có 105 khu chế xuất, khu công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch hơn 49.000 ha, hướng tới trở thành một trong những trung tâm công nghiệp hàng đầu cả nước.