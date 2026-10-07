TP.HCM cho Thaco thuê hơn 700 ha đất làm khu công nghiệp 75.000 tỷ

Tập đoàn Thaco của tỷ phú Trần Bá Dương sẽ mở khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

UBND TP.HCM vừa có quyết định cho Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Khu công nghiệp Thadico - Bình Dương (thành viên của Tập đoàn Thaco) thuê khoảng 701 ha đất tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên để thực hiện dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí.

Trong tổng diện tích được thuê, có khoảng 194 ha đất để xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung trong khu công nghiệp không phải nộp tiền thuê đất. Khoảng 507 ha còn lại được xem xét miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản và thời gian ưu đãi đầu tư theo quy định.

Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định. Hình thức thuê đất là trả tiền thuê đất hàng năm.

UBND TP.HCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với UBND phường Bình Cơ và phường Tân Uyên xác định ranh giới, mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho doanh nghiệp. Đồng thời, thực hiện các thủ tục về hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho doanh nghiệp.

Các địa phương có trách nhiệm tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại của dự án.

Thadico - Bình Dương có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đầu tư và thỏa thuận đã ký kết.

Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, UBND tỉnh Bình Dương cũ (nay là TP.HCM) đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí cho Thadico - Bình Dương.

Theo quyết định, dự án có tổng diện tích 786 ha, tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng, trong đó khoảng 12.800 tỷ dành cho xây dựng hạ tầng.

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu công nghiệp dự kiến thu hút hơn 30.000 lao động, trong đó gần 10.000 người có trình độ đại học và sau đại học.

Dự án được phát triển theo mô hình khu công nghiệp thế hệ mới, hiện đại, xanh và thông minh, tích hợp tự động hóa, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo (AI), hướng tới phát triển bền vững và hệ sinh thái tuần hoàn khép kín.

Dự án cũng được định hướng trở thành mô hình sản xuất tập trung quy mô lớn, gồm: Trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Trung tâm cơ khí chế tạo và Trung tâm các nhà máy công nghiệp hỗ trợ thế hệ mới.

Thaco đặt mục tiêu hình thành hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, từ đó thu hút các nhà đầu tư quốc tế và thúc đẩy tăng trưởng sản xuất nội địa.