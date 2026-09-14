TP.HCM cho phép chuyển mục đích sử dụng hơn 3ha đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú

Vị trí khu đất được chuyển mục đích để thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú

UBND TP.HCM vừa quyết định cho phép Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG được chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú (phường An Phú, TP.HCM).

Theo đó, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG (địa chỉ: 375/2, tổ 25, khu phố 1B, phường An Phú, TP.HCM) được phép chuyển mục đích sử dụng đối với diện tích 30.009,9m2 đất nông nghiệp (gồm 21.786,9m2 đất trồng cây lâu năm và 8.223m2 đất trồng cây hàng năm khác) để kết hợp với diện tích 120m2 đất ở tại đô thị hiện hữu, thực hiện dự án Khu đô thị mới An Phú với tổng diện tích 30.129,9m2.

Cơ cấu sử dụng đất bao gồm: Đất ở tại đô thị: 27.576,8m2 và đất giao thông (thuộc hành lang an toàn đường bộ): 2.553,1m2. Phần đất ở đô thị, Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Đối với diện tích đất giao thông thuộc hành lang an toàn đường bộ, Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất. Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG có trách nhiệm đầu tư xây dựng, hoàn thiện công trình hạ tầng theo quy hoạch chi tiết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện bàn giao cho cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật.

Thời hạn sử dụng đất, kể từ ngày 12/9/2026 đến hết ngày 19/6/2075, phù hợp với thời hạn hoạt động của dự án được xác định tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 19/6/2025.

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Thuế Thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan xác định giá đất để tính tiền sử dụng đất phải nộp; hướng dẫn thực hiện các khoản được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có); tổ chức xác định mốc giới và bàn giao đất trên thực địa cho Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG…

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG được yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính về tiền sử dụng đất và các khoản thuế khác (nếu có) khi được cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Chủ động phối hợp các Sở, ngành có liên quan trong việc xác định và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai, đầu tư, xây dựng, quy hoạch.

Đồng thời, bảo đảm năng lực tài chính, bố trí đầy đủ nguồn vốn và tổ chức thực hiện dự án đúng tiến độ theo Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; trường hợp vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai và pháp luật có liên quan.

Đáng chú ý, trước khi có tên là Khu đô thị mới An Phú, dự án từng mang tên Khu tổ hợp căn hộ cao cấp Vĩnh Phát do Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phát làm chủ đầu tư.

Cụ thể, tại Quyết định 2384/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Dương ngày 18/9/2023 về việc bổ sung, điều chỉnh công trình, dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Thuận An (cũ), dự án vẫn mang tên là Khu tổ hợp căn hộ cao cấp Vĩnh Phát, diện tích 3,02ha thuộc các thửa đất Thửa 28, 362, 363, 364, 365, 366, 1200, 436; tờ bản đồ số 9 (B2), phường An Phú nhưng tên chủ đầu tư đã được điều chỉnh thành Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG.

Sau khi chuyển sang chủ đầu tư Bất động sản PG dự án đã có hàng loạt tiến triển về pháp lý như: Được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG làm nhà đầu tư tại Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 19/6/2025; Được duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 1625/QĐ-UBND ngày 31/12/2025…

Đến tháng 3/2026, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản PG thông báo tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án. Hình thức được lựa chọn là thi tuyển hạn chế, dành cho các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đáp ứng điều kiện năng lực.