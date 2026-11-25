Theo Sở Xây dựng TP HCM, lúc 12h ngày 25/11, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam (chủ đầu tư) phối hợp các đơn vị vận hành đồng bộ 6 cống kiểm soát triều cường lớn, nhằm đánh giá khả năng bảo vệ khu vực nội đô trước đợt triều cường dâng cao.

Trong quá trình vận hành, các đơn vị và chuyên gia sẽ theo dõi, so sánh mực nước bên trong và bên ngoài từng cống để đánh giá hiệu quả kiểm soát triều, khả năng hoạt động đồng bộ của toàn hệ thống.

Hệ thống chống ngập do triều cường tại TP HCM với tổng vốn đầu tư hơn 10.000 tỷ đồng bắt đầu vận hành liên hoàn từ ngày 25/11 ﻿

Sau đợt vận hành liên hoàn, từ ngày 26 đến 28/11, chủ đầu tư dự kiến tổ chức cho người dân tham quan các cống lớn, tìm hiểu nguyên lý kiểm soát triều. Trong hai ngày 29 và 30/11, các đơn vị tiếp tục diễn tập, kiểm tra khả năng phối hợp và xử lý tình huống phát sinh. Công trình dự kiến khánh thành, đưa vào khai thác trong tháng 12.

Hệ thống gồm 6 cống kiểm soát triều cường lớn là Bến Nghé, Tân Thuận, Phú Xuân, Mương Chuối, Cây Khô và Phú Định, có khẩu độ từ 40 đến 160m. Ngoài ra, dự án còn có hai cống Cầu Kinh và Bà Bướm, khẩu độ 10-25m.

Toàn bộ 6 cống lớn được kết nối với Nhà điều hành trung tâm Mương Chuối, ứng dụng công nghệ SCADA để giám sát, điều khiển từ xa. Hệ thống tích hợp dữ liệu từ 19 điểm quan trắc, liên tục cập nhật mực nước và các thông số thủy văn để xây dựng phương án đóng, mở cửa van phù hợp.

Nhà Quản lý Trung tâm đặt tại cống Mương Chuối là nơi giám sát, điều khiển tập trung hoạt động của toàn bộ hệ thống công trình chống ngập 10.000 tỷ đồng

Ông Nguyễn Tâm Thịnh, Chủ tịch HĐQT Trung Nam Group cho biết, khi triều cường dâng cao, hệ thống sẽ đóng các cửa van để ngăn nước sông tràn vào kênh rạch nội đô. Khi triều cường rút, cửa van được mở để nước bên trong thoát ra ngoài. Trường hợp mưa lớn trùng thời điểm triều cường, các trạm bơm tại cống Bến Nghé, Tân Thuận và Phú Định được kích hoạt để hỗ trợ tiêu thoát nước.

Theo chủ đầu tư, khi vận hành đồng bộ, dự án có khả năng kiểm soát ngập do triều trên diện tích khoảng 570km2, liên quan 20 phường, xã, với hơn 6,5 triệu người dân được hưởng lợi. Tuy nhiên, công trình không giải quyết triệt để tình trạng ngập đô thị, bởi nước mưa bên trong vẫn cần hệ thống cống thoát nước, kênh dẫn và trạm bơm để tiêu thoát.

Dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) được khởi công tháng 6/2016, tổng mức đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).

Công trình ban đầu dự kiến hoàn thành sau 3 năm, song nhiều lần chậm tiến độ do vướng mắc về nguồn vốn, thủ tục pháp lý và cơ chế thanh toán hợp đồng. Dự án gồm hệ thống cống kiểm soát triều, khoảng 6km đê, kè ven sông Sài Gòn tại các khu vực xung yếu, cùng 41 cống nhỏ có khẩu độ 1-10m dọc tuyến đê.

Khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng chủ động kiểm soát triều cường, hạn chế nước sông xâm nhập vào khu vực nội đô, góp phần cải thiện khả năng thoát nước và giảm ngập cho TP HCM.