Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến dự lễ công bố Quy hoạch tổng thể TP.HCM sáng 23/11. Ảnh: Hoài Bảo.

Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Quốc Phong; cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh - thành phố lân cận; các nhà đầu tư chiến lược; các hiệp hội doanh nghiệp lớn…

Nội dung công bố tập trung vào các quan điểm, mục tiêu, định hướng lớn, mô hình không gian phát triển, các đột phá chiến lược và nhiệm vụ tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể TP.HCM đã được phê duyệt tại Quyết định 7308/QĐ-UBND ngày 31/10/2026.

Đáng chú ý, TP.HCM tổ chức triển lãm quy hoạch trong thời gian một tháng tại Trung tâm Triển lãm Quy hoạch Thành phố để người dân tham quan.

Đại biểu tham dự. Ảnh: Hoài Bảo.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm xác định mục tiêu phát triển TP.HCM thành đô thị toàn cầu hiện đại, thông minh, năng động, sáng tạo, lấy con người làm trung tâm và không ngừng nâng cao chất lượng sống.

Một trong những nội dung trọng tâm của quy hoạch là tổ chức TP.HCM theo mô hình siêu đô thị đa cực, đa tâm, gồm 5 cực động lực, 5 trung tâm vệ tinh, 5 hệ liên kết chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển.

Những nội dung chính của quy hoạch được giới thiệu tới đại biểu trong sáng khai mạc. Ảnh: Hoài Bảo.

Quy mô dân số TP.HCM, bao gồm dân số thường trú, tạm trú trên 6 tháng và dân số quy đổi, được dự báo khoảng 18 triệu người vào năm 2030, 20,5 triệu người năm 2035, 23 triệu người năm 2040, 25 triệu người năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050.

Diện tích đất xây dựng toàn thành phố dự kiến đạt khoảng 280.000-290.000 ha vào năm 2030 và tăng lên khoảng 365.000-390.000 ha vào năm 2050.

Quy mô lao động đến năm 2030 khoảng 8,2 triệu người, năm 2040 khoảng 9,9 triệu người, năm 2045 khoảng 10,7 triệu người và năm 2050 khoảng 11,3 triệu người; tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 65%.

Định hướng đến năm 2075, thành phố duy trì tăng trưởng GRDP bình quân tối thiểu 6%/năm, GRDP bình quân đầu người tối thiểu 100.000 USD. Tầm nhìn 100 năm trở thành “Đô thị toàn cầu, thông minh, hiện đại, toàn diện, sánh ngang các đô thị hàng đầu thế giới”.