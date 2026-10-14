TP.HCM chiều tối có nơi mưa to, ven biển đề phòng ngập

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay 14/10, thời tiết Nam Bộ và TP.HCM có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong ngày dao động 24-34 độ C.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo TP.HCM có mưa vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to.

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng dự báo lượng mưa khu vực TP.HCM đến 19h ngày 14/10. Theo đó, khoảng 13h-19h ngày 14/10, một số khu vực thành phố có mưa, lượng mưa phổ biến từ 13-26 mm, có nơi mưa đến 40-60 mm. Xác suất 70%.

Đài thông tin mực nước đỉnh triều vùng ven biển TP.HCM xuống chậm và duy trì ở mức cao. Tại trạm Vũng Tàu, đỉnh triều cao nhất ở mức từ 4-4,07 m, thời gian xuất hiện đỉnh triều từ 15h30-16h30 và 2h45-3h30.

Từ chiều tối 14/10-15/10, mực nước đỉnh triều vùng ven biển TP.HCM xuống nhanh vào buổi chiều và xuống chậm vào lúc đêm.

Đỉnh triều cao nhất trạm Vũng Tàu ở mức từ 3,9-4 m; thời gian xuất hiện 16h-17h và 3h30-4h30.

Người dân ở khu vực ven biển TP.HCM, cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ngoài đê bao, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.