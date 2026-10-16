TP.HCM: Chiếc xe tải cháy rụi trên đường Mỹ Phước -Tân Vạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h50 cùng ngày, tài xế điều khiển chiếc xe tải mang biển số TP.HCM chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, theo hướng từ Thủ Dầu Một đi ngã 6 An Phú.

Lửa bùng lên trùm kín cabin rồi cháy lan sang thùng xe tải.

Khi đến đoạn giao với nút giao Bình Chuẩn với đường Vành đai 3 TP.HCM (phường Thuận Giao giáp phường Phú Lợi), phương tiện bất ngờ bốc cháy ở đầu xe. Tài xế nhanh chóng dừng phương tiện, thoát ra ngoài tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Lửa cháy lớn, nhanh chóng bao trùm toàn bộ chiếc xe tải. Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC (PC07, Công an TP.HCM) huy động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Đội CSGT Bình Triệu (PC08, Công an TP.HCM) cũng có mặt điều tiết giao thông. Khoảng 10 phút sau, lửa được dập tắt. Vụ cháy làm chiếc xe tải bị thiêu rụi.

Chiếc xe tải bị cháy rụi.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.