Tp.HCM chi hơn 6.400 tỷ đồng mở rộng tuyến đường cửa ngõ phía Tây lên 8 làn

Đường Nguyễn Thị Tú, một trong những tuyến giao thông quan trọng ở cửa ngõ Tây Tp.HCM, đang đứng trước kế hoạch mở rộng đầu tư với tổng vốn hơn 6.400 tỷ đồng.

Tuyến đường dài khoảng 2,4 km dự kiến được nâng cao lên 40 m, 8 làn xe và xây dựng cầu cạn dài khoảng 600 m, phóng tăng năng lượng kết nối khu dân cư, khu công nghiệp Vĩnh Lộc và các trục giao thông thông lớn.

Video tuyến đường Nguyễn Thị Tú sẽ được đầu tư hơn 6.400 tỷ đồng kết nối nhiều KCN và trung tâm Tp.HCM.

Đường Nguyễn Thị Tú hiện là một trong những tuyến kết nối quan trọng ở khu vực cửa ngõ phía Tây Tp.HCM, nối đường Lê Đức Anh với khu vực đường Vĩnh Lộc và Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Mặt đường hiện chỉ khoảng 7,5 m, tổ chức giao thông hai chiều. Không gian hạn chế khiến việc lưu thông trở nên khó khăn khi lượng phương tiện tăng cao.

Xe tải, ô tô và xe máy cùng lưu thông trên mặt đường hẹp. Đây là hình ảnh thường thấy vào những thời điểm lưu lượng phương tiện tăng cao.

Nguyễn Thị Tú không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại của người dân mà còn là tuyến vận chuyển hàng hóa kết nối khu vực sản xuất, kho bãi và Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Khi lượng xe tăng mạnh, mặt đường nhỏ khiến các phương tiện phải di chuyển chậm, dễ hình thành những điểm ùn ứ cục bộ. Trong ảnh các phương tiện lưu thông từ khu vực trung tâm; khu vực KCN Tân Bình qua đường Lê Trọng Tấn, qua ngã tư quốc lộ 1A vào đường Nguyễn Thị Tú, đi KCN Vĩnh Lộc; Ngã 5 Quách Điêu; Chợ đầu mối Hóc Môn....

Không gian hai bên tuyến hiện chủ yếu là nhà dân, cơ sở kinh doanh và các công trình hiện hữu. Việc mở rộng đường sẽ kéo theo khối lượng lớn công tác giải phóng mặt bằng. Theo phương án điều chỉnh đã được HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp cuối tháng 8/2026, chiều dài dự án được nâng lên khoảng 2,4km, gấp 3 lần phương án cũ, kết nối từ đường Lê Đức Anh đến đường Vĩnh Lộc. Tuyến vẫn được thiết kế với lộ giới 40m, quy mô 8 làn xe.

Theo phương án mới, tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 9,6 ha, với 434 trường hợp bị tác động; trong đó 23 trường hợp bị ảnh hưởng toàn phần và 411 trường hợp bị ảnh hưởng một phần. Chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di dời hạ tầng chiếm phần lớn tổng mức đầu tư dự án, hơn 5.706 tỷ đồng.

Từ một tuyến đường nhỏ thường xuyên chịu áp lực giao thông, Nguyễn Thị Tú được định hướng trở thành trục giao thông có quy mô lớn hơn, kết nối khu dân cư, khu công nghiệp và các tuyến giao thông chính ở phía Tây thành phố.

Theo thông tin từ UBND Tp.HCM, việc mở rộng đường Nguyễn Thị Tú cần được đặt trong tổng thể mạng lưới giao thông đang hình thành tại khu vực phía Tây. Cùng với dự án này, Tp.HCM đã điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc, đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026-2029.Sở Xây dựng cũng đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng đường mở mới phía Tây Bắc, đoạn từ đường Vành đai 2 đến giáp ranh tỉnh Long An, dự kiến triển khai trong giai đoạn 2027-2031.