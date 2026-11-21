Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM vừa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, dự án có 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 56,3 tỷ đồng, sử dụng ngân sách thành phố. Trong đó, gói thầu xây lắp XL-01 có giá trị lớn nhất, hơn 54,3 tỷ đồng, được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, dự kiến thực hiện trong quý IV/2026. Thời gian lựa chọn nhà thầu là 35 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày.

Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2), phường Long Bình sẽ bố trí 199 nền tái định cư. (Ảnh: Hữu Chánh).

Bốn gói thầu còn lại thuộc lĩnh vực tư vấn, gồm: Lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; thẩm tra thiết kế và dự toán; lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói xây lắp; giám sát thi công xây dựng.

Các gói tư vấn được áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn, dự kiến tổ chức lựa chọn nhà thầu trong quý IV/2026.

Theo quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND TP.HCM, dự án được triển khai tại Tiểu khu 2, Khu tái định cư Long Bửu (giai đoạn 2), phường Long Bình, trên diện tích khoảng 6,879ha.

Công trình dự kiến bố trí 199 nền tái định cư, phục vụ khoảng 796 người dân bị ảnh hưởng bởi dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Các hạng mục chính gồm san nền, đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp nước, thoát nước mưa, nước thải, chiếu sáng, thông tin liên lạc và cây xanh.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ gần 59,5 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 39,1 tỷ đồng, chi phí dự phòng hơn 16,3 tỷ đồng, phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác.

Kế hoạch vốn dự kiến bố trí 20 tỷ đồng trong năm 2026 và 39,485 tỷ đồng trong năm 2027. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM được giao làm chủ đầu tư, phối hợp các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục và tổ chức triển khai.

Theo tiến độ, năm 2026 dự án hoàn thành các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và khởi công khi đủ điều kiện. Năm 2027 sẽ thi công, nghiệm thu, bàn giao và quyết toán công trình.

Theo số liệu UBND TP.HCM báo cáo hồi tháng 5/2026, đoạn đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua địa bàn thành phố dài khoảng 13,64km, dự kiến thu hồi 141,52ha đất, ảnh hưởng 552 trường hợp. Trong đó, khoảng 200 trường hợp đủ điều kiện bố trí tái định cư. Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước tính khoảng 10.811 tỷ đồng.

Việc đầu tư khu tái định cư Long Bửu nhằm chuẩn bị quỹ đất có hạ tầng đồng bộ, bảo đảm điều kiện bố trí chỗ ở cho người dân, góp phần đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm quốc gia.

Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có tổng chiều dài khoảng 1.541km, điểm đầu tại ga Ngọc Hồi (Hà Nội), điểm cuối tại ga Thủ Thiêm (TP.HCM), tốc độ thiết kế 350km/h. Toàn tuyến dự kiến có 23 ga hành khách và 5 ga hàng hóa.