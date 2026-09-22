TP.HCM chi hơn 12.100 tỷ đồng hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc

Theo tờ trình của UBND TP, dự án được triển khai tại xã Tân An Hội và xã Thái Mỹ, thuộc nhóm A, thời gian thực hiện từ năm 2026-2031. Chủ đầu tư dự kiến là Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải thành phố.

TP.HCM sẽ đầu tư hơn 12.100 tỷ đồng hoàn thiện Khu liên hợp xử lý rác Tây Bắc

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 12.106 tỷ đồng, trong đó khoảng 9.979 tỷ đồng dành cho dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; phần còn lại hơn 2.127 tỷ đồng đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Phạm vi thực hiện giai đoạn này khoảng 646ha trong tổng diện tích 822ha của khu liên hợp. Trong đó, khoảng 336ha đã giải phóng mặt bằng và 310ha cần tiếp tục thu hồi đất. Phần diện tích khoảng 175,61ha còn lại sẽ được đầu tư hoàn chỉnh trong giai đoạn sau.

Các hạng mục chính gồm xây dựng mới hệ thống đường giao thông nội bộ dài khoảng 12,308km, lộ giới 15-24m; hệ thống cấp, thoát nước, chiếu sáng, hào, ống và tuy nen kỹ thuật; khu xử lý nước rỉ rác; khu lưu chứa tro, xỉ sau đốt quy mô 14ha; cải tạo hệ thống kênh, đường quản lý vận hành và trồng cây xanh cách ly quanh khu quy hoạch.

Dự án cũng đầu tư hệ thống đường dây truyền tải điện, trạm biến áp và khu nhà trụ sở, văn phòng điều hành toàn khu liên hợp. Tổng diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 310,39ha.

Theo UBND TP.HCM, sau sáp nhập, thành phố có 4 khu liên hợp xử lý chất thải rắn tập trung gồm Nam Bình Dương, Tóc Tiên, Đa Phước và Tây Bắc. Riêng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc có quy mô khoảng 822ha, công suất xử lý khoảng 6.500 tấn/ngày đêm.

Hiện dân số thành phố khoảng 14 triệu người, lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình khoảng 14.000 tấn/ngày đêm. Theo dự báo, tổng lượng chất thải rắn trên địa bàn có thể tăng lên gần 58.000 tấn/ngày đêm vào năm 2030, khoảng 65.000 tấn/ngày vào năm 2040 và 72.000 tấn/ngày vào năm 2050.

UBND TP.HCM cho rằng việc hoàn thiện hạ tầng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tây Bắc là cần thiết nhằm tạo quỹ đất có hạ tầng đồng bộ, thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực xử lý chất thải, đáp ứng nhu cầu xử lý rác của thành phố trong giai đoạn 2030-2050.

Theo kế hoạch, năm 2026 TP.HCM tập trung chuẩn bị dự án; năm 2027 thực hiện thiết kế, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà thầu và rà phá bom mìn. Giai đoạn 2028-2030 thi công các hạng mục đã được bàn giao mặt bằng; năm 2031 vận hành, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao công trình.