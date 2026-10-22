TP.HCM chi hơn 1.286 tỷ đồng cải tạo mương thoát nước, chống ngập trung tâm Vũng Tàu

Giải quyết ngập khu vực trung tâm Vũng Tàu

Ngày 22/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo tuyến mương thoát nước chính thành phố Vũng Tàu cũ. Công trình thuộc nhóm B, sử dụng vốn đầu tư công từ ngân sách thành phố, triển khai tại các phường Rạch Dừa và Phước Thắng.

Một phần trung tâm Vũng Tàu nhìn từ trên cao.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 1.286 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng hơn 700 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 504 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến 2028.

Theo phương án được duyệt, công trình cải tạo tuyến mương từ đường Lưu Chí Hiếu đến cống ngăn triều Cửa Lấp và đoạn từ ngã ba mương thoát nước đến hồ Rạch Bà. Các hạng mục chính gồm xây mới mương hở, cống hộp, nạo vét mương hiện hữu, xây cầu qua mương, kè bảo vệ và đường giao thông hai bên.

Dự án còn đầu tư đồng bộ hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải, cây xanh, chiếu sáng, vỉa hè và hạ tầng kỹ thuật. Công trình được tính toán đáp ứng cường độ mưa với chu kỳ thiết kế 10 năm, góp phần cải thiện khả năng tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường đô thị.

Trong quá trình triển khai, Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục khảo sát hiện trạng, rà soát quy hoạch tuyến mương, thực hiện khảo sát địa hình, địa chất và thủy văn để hoàn thiện thiết kế chi tiết.

Các giải pháp kỹ thuật phải bảo đảm an toàn, đồng bộ, tiết kiệm chi phí; đồng thời rà soát công trình hạ tầng kỹ thuật hiện hữu để có phương án bảo vệ khi thi công.

Đoạn đường ngập sâu ở Vũng Tàu sau cơn mưa lớn.

Chủ đầu tư cũng được yêu cầu tính toán tận dụng đất đào cho các hạng mục đắp nền, xác định vị trí đổ đất thừa và cự ly vận chuyển. Đối với chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đang tạm tính, các đơn vị liên quan phải đo đạc, kiểm kê, xác định chính xác diện tích và loại đất làm cơ sở trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sở Xây dựng yêu cầu quản lý chặt chất lượng, tiến độ, chi phí, bảo đảm an toàn giao thông, lao động và môi trường; triển khai mô hình thông tin công trình (BIM), đồng thời phối hợp với chính quyền các phường Rạch Dừa và Phước Thắng đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Nhiều điểm ngập tồn tại nhiều năm

Khu vực Vũng Tàu vẫn ghi nhận tình trạng ngập cục bộ sau những trận mưa lớn. Một số điểm thường xảy ra ngập gồm khu vực Quang Trung - Hạ Long, Lê Lợi - Lê Hồng Phong, đường Phạm Hồng Thái, đường 30/4 và đường Thi Sách, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, khu vực phía Đông thành phố còn 31 điểm ngập nặng, trong đó có nhiều điểm tại Vũng Tàu. Nguyên nhân chủ yếu do mưa lớn, thủy triều; một số công trình thủy lợi, thoát nước đã khai thác lâu năm nhưng chưa được duy tu, sửa chữa, nâng cấp kịp thời nên hư hỏng, xuống cấp. Nhiều tuyến chưa có kè bảo vệ bờ, đê bao hoặc bờ bao, chưa bảo đảm khả năng ngăn triều, chống ngập.

Người dân Vũng Tàu ứng phó với ngập nước bằng cách kê cao đồ dùng.

Trước đây, TP Vũng Tàu (cũ) từng đề xuất xây dựng, cải tạo hồ điều hòa, hệ thống cống, kênh mương và các tuyến thoát nước chính để xử lý ngập. Tuy nhiên, nhiều hạng mục chưa được đầu tư; địa phương chủ yếu duy trì, nạo vét tuyến thoát nước và bố trí lực lượng ứng trực khi mưa lớn để xử lý tình huống trước mắt.

Việc cải tạo tuyến mương thoát nước chính được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giảm ngập và từng bước hoàn thiện hạ tầng đô thị tại khu vực này.

Theo kế hoạch giải quyết ngập nước giai đoạn 2026-2030, TP.HCM dự kiến triển khai 87 dự án với tổng mức đầu tư hơn 142.340 tỷ đồng, hướng đến cơ bản xử lý các điểm ngập, ưu tiên khu vực trung tâm, đông dân cư, khu công nghiệp và các tuyến giao thông chính. Trong giai đoạn 2026-2027, thành phố dự kiến thực hiện 54 dự án, vốn khoảng 69.348 tỷ đồng, giải quyết 33 vị trí ngập. Riêng năm 2026 có 9 dự án, vốn hơn 7.150 tỷ đồng; năm 2027 triển khai 45 dự án, vốn hơn 62.197 tỷ đồng. Sáu khu vực được ưu tiên xử lý gồm: Thảo Điền - Quốc Hương - Nguyễn Văn Hưởng, chợ Thủ Đức, Gò Vấp cũ và sân bay Tân Sơn Nhất, đường Nguyễn Văn Quá, quốc lộ 13 và quốc lộ 51. Giai đoạn 2028-2030, thành phố dự kiến triển khai thêm 33 dự án, vốn khoảng 72.992 tỷ đồng, giải quyết 17 vị trí ngập. Bên cạnh đầu tư công trình, TP.HCM định hướng xây dựng hệ thống thoát nước thông minh, ứng dụng dữ liệu thời gian thực, trí tuệ nhân tạo để dự báo mưa, triều và hỗ trợ vận hành. Thành phố cũng nghiên cứu bổ sung hồ điều tiết, bể chứa nước ngầm tại công viên, trường học và không gian công cộng nhằm tăng khả năng trữ nước, giảm áp lực thoát nước khi mưa lớn.