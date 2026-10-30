TP.HCM chi gần 8.000 tỷ đồng chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng

Tại Kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, các đại biểu đã thông qua chủ trương đầu tư dự án Xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị rạch Bà Tàng, với tổng mức đầu tư 7.973,761 tỷ đồng từ ngân sách thành phố.

Quang cảnh Kỳ họp thứ sáu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Dự án thuộc nhóm A, dự kiến do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM làm chủ đầu tư, triển khai tại phường Bình Đông và xã Bình Hưng. Thời gian thực hiện dự kiến từ năm 2026 - 2032.

Theo UBND TP.HCM, dự án nhằm chỉnh trang khu vực nhà ở trên và ven rạch Bà Tàng, di dời nhà ở để bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời cải thiện khả năng tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng, sạt lở và đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, giao thông dọc hai bên rạch.

Về quy mô xây dựng, dự án dự kiến nạo vét toàn tuyến rạch Bà Tàng dài khoảng 4km, từ rạch Bà Lớn đến cống Cầu Sập. Tuyến kè bảo vệ bờ được xây dựng với tổng chiều dài khoảng 6,98km dọc hai bên rạch, kết hợp bố trí mảng xanh phía sau kè.

Bên cạnh đó, dự án sẽ xây dựng các tuyến đường giao thông theo quy hoạch, với chiều rộng nền từ 12 - 23m, tổng chiều dài khoảng 4,5km. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đi kèm gồm thoát nước mưa, thoát nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh và chiếu sáng dọc tuyến.

Dự án rạch Bà Tàng được kỳ vọng góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan và hạ tầng khu vực phường Bình Đông, xã Bình Hưng.

Theo hồ sơ dự án, việc nạo vét, khơi thông dòng chảy nhằm tăng khả năng tiêu thoát và trữ nước khi có mưa lớn, góp phần giảm ngập úng cho khu vực có diện tích lưu vực khoảng 225ha. Hệ thống kè được đầu tư để hạn chế sạt lở, bảo vệ bờ rạch và ổn định tuyến luồng giao thông thủy.

Các tuyến đường dọc rạch được kỳ vọng tăng khả năng kết nối giao thông, giảm tải cho những trục đường hiện hữu trong khu vực. Việc kết hợp đường giao thông, kè và hành lang cây xanh cũng nhằm cải thiện cảnh quan đô thị, tạo không gian công cộng và hạn chế tình trạng tái lấn chiếm đất trên, ven rạch.

Theo phương án sơ bộ, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 38,2ha, trong đó diện tích bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 21,63ha. Tổng số trường hợp bị ảnh hưởng dự kiến là 851, gồm 587 trường hợp giải tỏa toàn phần và 264 trường hợp giải tỏa một phần.

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 7.974 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 5.326,84 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 2.002,41 tỷ đồng. Phần còn lại gồm chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng, các chi phí khác và chi phí dự phòng.

Dự án được đề xuất chia thành hai dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 1 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 5.326,835 tỷ đồng; dự án thành phần 2 thực hiện xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 2.646,926 tỷ đồng.

Cải tạo kênh rạch là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được TP.HCM đẩy mạnh trong thời gian qua.

Việc di dời nhà ở trên và ven rạch được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm bảo đảm an toàn cho người dân trước nguy cơ sạt lở, đồng thời tạo điều kiện triển khai đồng bộ hạ tầng và cải thiện môi trường sống.

Theo tiến độ dự kiến, giai đoạn 2026 - 2027, thành phố thực hiện các thủ tục trình phê duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đo đạc, kiểm đếm và triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Giai đoạn 2028 - 2030, dự án dự kiến hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng, lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai thiết kế xây dựng, lựa chọn nhà thầu xây lắp và các đơn vị tư vấn liên quan để chuẩn bị khởi công.

Giai đoạn 2031 - 2032, công trình dự kiến được khởi công xây dựng, hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và thực hiện quyết toán dự án.

Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần cải thiện điều kiện thoát nước, môi trường và cảnh quan đô thị tại khu vực rạch Bà Tàng, đồng thời nâng cao chất lượng sống của người dân phường Bình Đông và xã Bình Hưng.