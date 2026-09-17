TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm, 7 người thương vong

Ngày 16/9, Công an phường Chợ Lớn phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà dân khiến 2 người tử vong và 5 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h25 cùng ngày, người dân trên đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn phát hiện khói lửa bùng lên dữ dội từ một căn nhà trong hẻm nên hô hoán. Một số người dùng nước và bình chữa cháy tìm cách tiếp cận dập lửa nhưng không thành công. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm căn nhà.

Cơ quan chức năng phong tỏa con hẻm.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM nhanh chóng đến hiện trường, triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến khoảng 2h36, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, trong căn nhà có 7 người. Căn nhà được thiết kế gồm một trệt, một lửng, hai lầu và mái tôn.

Vụ cháy khiến 2 người tử vong, 5 người còn lại bị thương và được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Trong số 2 nạn nhân tử vong, cụ bà N.T.G. (95 tuổi) được phát hiện tại tầng trệt, người còn lại được tìm thấy tại tầng 2.

Hiện, cơ quan chức năng đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.