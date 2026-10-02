Gấp rút hoàn tất thủ tục 3 tuyến Metro

Theo Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM, các dự án đường sắt đô thị được thành phố ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Hiện các đơn vị tập trung hoàn thiện phương án công nghệ, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng tuyến, vị trí công trình và hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Tuyến Thành phố mới Bình Dương - Suối Tiên dài khoảng 32,8km, từ Depot Phú Chánh đến ga Bến xe Suối Tiên, kết nối Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang hoàn thiện phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật cùng các hồ sơ liên quan.

Tuyến Thủ Dầu Một - TP.HCM dài khoảng 35km, từ ga S5 giao với tuyến số 1 đến ga Tao Đàn, kết nối với Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

TP.HCM chạy đua thủ tục, chuẩn bị khởi công 3 tuyến Metro.

Đơn vị đã trình thẩm định phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hồ sơ hướng tuyến, vị trí công trình.

Đối với tuyến số 6, Vành đai trong - giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất - Phú Hữu dài khoảng 23km, TP.HCM đã gửi Bộ Xây dựng lấy ý kiến thống nhất danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng. Ban Quản lý Đường sắt đô thị cũng đã trình thẩm định các hồ sơ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, hướng tuyến và vị trí công trình.

Theo kế hoạch, cả 3 dự án dự kiến được phê duyệt trong tháng 12/2026 và khởi công vào cuối năm.

Ngoài ra, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đang nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu - Bà Rịa - Phú Mỹ. Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị nghiên cứu kéo dài tuyến đến khu vực Cảng hàng không quốc tế Long Thành nhằm tăng kết nối với các đầu mối giao thông lớn trong khu vực.

Metro số 2 tăng tốc tại các nhà ga

Song song với việc chuẩn bị các tuyến mới, Metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) dài khoảng 11,3km đang được đẩy nhanh thi công. Dự án gồm 10 nhà ga ngầm, một ga trên cao và một depot, tổng mức đầu tư khoảng 55.179 tỷ đồng.

Dự án khởi công ngày 15/1 và ký hợp đồng EPC ngày 8/4. Liên danh Tổng thầu EPC gồm Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) và China Railway Group Limited đang triển khai khảo sát, thiết kế, tổ chức giao thông và thi công tại hiện trường.

Từ ngày 22/1 đến 19/6, toàn tuyến đã hoàn thành 506 lỗ khoan khảo sát địa chất, phục vụ thiết kế các nhà ga, đoạn TBM, đoạn chuyển tiếp, ga trên cao, cầu cạn và depot.

Trong tháng 9, thiết kế tường vây tại ga ST04 - Hòa Hưng và ST06 - Phạm Văn Hai được phê duyệt. Trước đó, thiết kế tại ga ST05 - Lê Thị Riêng và ST10 - Phạm Văn Bạch cũng đã được thông qua.

Tuyến metro số 2 đã hoàn thành 506 lỗ khoan khảo sát.

Tại ga ST05 - Lê Thị Riêng, tường dẫn thi công đạt 207/491,5m, khoảng 42%; tường vây đạt 40/87 tấm, tương đương 45,97%. Ga ST06 - Phạm Văn Hai đã đào 101,5/280m tường dẫn, đạt khoảng 37%; ga ST09 - Bà Quẹo đạt 20/270m, khoảng 7,4%.

Ga ST10 - Phạm Văn Bạch đã thi công 229/533m tường dẫn, đạt khoảng 43% và hoàn thành giai đoạn 1; tường vây đạt 27/88 tấm, khoảng 30,68%.

Đối với ga ST02 - Tao Đàn và ST07 - Bảy Hiền, Tổng thầu EPC được cấp phép thi công từ ngày 12/9 và đang tập kết máy móc, thiết bị để triển khai.

Hàng loạt nhà ga chuẩn bị quây rào, điều chỉnh giao thông

Công tác phân luồng, tổ chức giao thông, làm đường tạm và đường tránh đang được triển khai tại các khu vực nhà ga. Đến nay, việc phân luồng đã hoàn thành tại ST04 - Hòa Hưng, ST05 - Lê Thị Riêng, ST06 - Phạm Văn Hai, ST09 - Bà Quẹo và ST10 - Phạm Văn Bạch.

Từ ngày 10/10, phương án phân luồng, rào chắn tại ST02 - Tao Đàn và ST07 - Bảy Hiền dự kiến được triển khai. Các ga ST01 - Bến Thành, ST03 - Dân Chủ và ST08 - Nguyễn Hồng Đào tiếp tục hoàn thiện phương án.

Tại ga Tao Đàn, đoạn Cách Mạng Tháng Tám từ Nguyễn Du đến Nguyễn Thị Minh Khai sẽ tổ chức một chiều về Nguyễn Thị Minh Khai. Chiều ngược lại được hướng dẫn theo Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Trân Công Chúa, Thủ Khoa Huân, Lê Thánh Tôn và Phạm Hồng Thái.

Khu vực thi công tuyến Metro số 2 tại ga Lê Thị Riêng.

Tại ga Bảy Hiền, phương tiện từ Trường Chinh không được đi thẳng qua Cách Mạng Tháng Tám mà phải rẽ vào Lý Thường Kiệt hoặc Hoàng Văn Thụ. Khu vực ga Nguyễn Hồng Đào cũng điều chỉnh hướng lưu thông đối với ô tô khách và xe tải trên đường Trường Chinh.

Từ nay đến cuối năm, Ban Quản lý Đường sắt đô thị tập trung quản lý hợp đồng EPC, kiểm soát chất lượng, an toàn và tiến độ, đồng thời đẩy mạnh thi công tường dẫn, tường vây tại 6 ga ngầm.

Theo kế hoạch, các hạng mục cầu cạn, nhà ga trên cao và depot dự kiến triển khai từ tháng 11. Máy đào hầm TBM đầu tiên dự kiến bắt đầu đào từ tháng 10/2027; kết cấu chính các nhà ga hoàn thành vào tháng 3/2029, lắp đặt đường ray hoàn tất cuối năm 2029 và đưa tuyến vào khai thác thương mại cuối năm 2030.