Ảnh minh họa. (Ảnh: Quỳnh Trần)

Theo thông báo của UBND TP.HCM, danh mục 147 khu đất được chấp thuận thực hiện dự án thí điểm nhà ở thương mại (đợt 2) đã được HĐND TP thông qua tại Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 30/10/2026. Danh sách kèm theo thông báo xác định cụ thể tên tổ chức kinh doanh bất động sản, địa điểm khu đất, tên dự án, hình thức thực hiện, diện tích sử dụng đất, tổng mức đầu tư và thời hạn, tiến độ đăng ký của từng dự án.

Theo phụ lục, tổng diện tích 147 khu đất là hơn 8,54 triệu m², tương đương khoảng 854,3 ha. Trong đó, diện tích đất trồng lúa dự kiến chuyển mục đích sử dụng là hơn 3,41 triệu m², tương đương khoảng 341,5 ha.

Xét theo địa bàn trước khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhóm khu đất thuộc TP.HCM (cũ) chiếm diện tích lớn nhất, với gần 589,6 ha. Tiếp đến là khu vực Bình Dương (cũ) với khoảng 140 ha và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) với gần 124,7 ha. Các khu đất được phân bố tại nhiều phường, xã trên địa bàn Thành phố, với loại hình dự án đa dạng như khu dân cư, khu nhà ở thương mại, chung cư cao tầng, khu phức hợp kết hợp căn hộ, văn phòng và thương mại dịch vụ.

Về hình thức thực hiện, danh mục gồm các dự án do doanh nghiệp đã có quyền sử dụng đất, dự án thực hiện thông qua nhận quyền sử dụng đất và trường hợp doanh nghiệp vừa có quyền sử dụng đất, vừa tiếp tục nhận quyền sử dụng đất. Đây là các hình thức triển khai theo cơ chế thí điểm quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Việc chấp thuận danh mục là cơ sở để doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước liên quan triển khai những bước tiếp theo theo quy định tại Nghị quyết số 171/2024/QH15, Nghị định số 75/2025/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

UBND TP.HCM yêu cầu quá trình thực hiện các dự án phải bảo đảm tính đồng bộ, phù hợp với quy hoạch; tuân thủ đầy đủ điều kiện, trình tự, thủ tục pháp luật về đầu tư, đất đai, nhà ở, xây dựng và kinh doanh bất động sản.

Chi tiết danh mục 147 khu đất thí điểm dự án nhà ở thương mại