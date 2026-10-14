Theo quyết định, dự án được định hướng phát triển khu nhà ở xã hội cao tầng, kết hợp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ cư dân.

Thời gian thực hiện dự án kéo dài từ nay đến hết năm 2030. Chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm vốn chủ sở hữu, khả năng huy động các nguồn vốn hợp pháp và đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính để triển khai theo tiến độ được chấp thuận.

Tp.HCM chấp thuận dự án nhà ở xã hội gần 192ha, vốn hơn 64.000 tỷ đồng (Ảnh minh họa).

Trong quá trình thực hiện, chủ đầu tư phải hoàn thành các thủ tục liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường và xây dựng; tổ chức đầu tư đồng bộ nhà ở với hệ thống hạ tầng, thực hiện nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đối với hoạt động đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023 và Nghị quyết số 201 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.

UBND Tp.HCM giao Sở Xây dựng hướng dẫn, kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt và triển khai dự án; theo dõi tiến độ, định kỳ báo cáo UBND thành phố. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp xử lý các thủ tục về đất đai, môi trường; Sở Tài chính kiểm tra năng lực tài chính và khả năng huy động vốn của nhà đầu tư.

UBND xã Bà Điểm có trách nhiệm phối hợp hướng dẫn các thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, đồng thời bảo đảm việc kết nối giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt.