TP.HCM chấp thuận dự án khu nhà ở xã hội hơn 64.000 tỷ đồng tại Bà Điểm

Ảnh minh họa. (Ảnh: Lê Vũ)

UBND TP.HCM vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời giao Công ty Cổ phần Delta thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại xã Bà Điểm.

Mục tiêu của dự án là xây dựng khu nhà ở xã hội cao tầng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, kết hợp công viên cây xanh và các công trình thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu sinh hoạt của cư dân. Quy mô, tính chất, tỷ lệ sử dụng đất và diện tích sàn dành cho các công trình thương mại, dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện, giới hạn theo quy định pháp luật, phù hợp với quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sơ bộ tổng vốn đầu tư dự án là 64.053.804.140.263 đồng, tương đương hơn 64.053 tỷ đồng. Mức vốn này do nhà đầu tư đề xuất và sẽ được xác định cụ thể trong quá trình lập, thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định. Công ty Cổ phần Delta có trách nhiệm bố trí vốn chủ sở hữu, huy động các nguồn vốn hợp pháp và đáp ứng đầy đủ điều kiện về năng lực tài chính, bảo đảm tiến độ thực hiện đã được chấp thuận.

Theo kế hoạch, dự án được triển khai từ ngày quyết định có hiệu lực đến hết năm 2030. Trong thời gian này, chủ đầu tư phải xây dựng tiến độ chi tiết, thực hiện các thủ tục về quy hoạch, đất đai, môi trường và xây dựng; tổ chức đầu tư các công trình nhà ở, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, sau đó hoàn thành, nghiệm thu và đưa công trình vào sử dụng theo quy định.

Dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở năm 2023, Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội cùng các văn bản hướng dẫn và quy định pháp luật liên quan. Việc áp dụng ưu đãi phải dựa trên cơ sở đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.

UBND TP.HCM giao các sở, ngành và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định, tham mưu thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án. Những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền phải được chủ động giải quyết; các vấn đề vượt thẩm quyền được báo cáo, đề xuất UBND Thành phố xem xét theo quy định.