TP.HCM: Chấn chỉnh giải quyết hồ sơ nhà đất, không để bị trả lại nhiều lần

Ngày 15/9, Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 thuộc Văn phòng Đăng ký đất đai TP.HCM thông báo đến toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động về việc tăng cường hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục nhà đất trực tuyến.

TP.HCM đẩy mạnh cải cách thủ tục đất đai, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Theo Văn phòng Đăng ký đất đai số 2, khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản trực tiếp đến liên hệ thực hiện thủ tục đăng ký biến động, viên chức tiếp nhận cần chủ động hướng dẫn người dân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ trực tuyến; hỗ trợ người dân kê khai đơn, tờ khai thuế và các biểu mẫu có liên quan theo quy định; hướng dẫn thao tác nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán và theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ.

Đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và đủ điều kiện giải quyết, thực hiện tiếp nhận và hẹn trả kết quả giảm 8 giờ so với tổng thời gian hẹn theo quy định. Sau khi người dân hoàn tất nghĩa vụ tài chính và nộp chứng từ, thời gian hẹn trả kết quả được rút xuống còn 2 giờ kể từ khi tiếp nhận chứng từ, giảm 6 giờ so với quy định.

Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 nhấn mạnh việc hỗ trợ được thực hiện theo phương châm: "Một lần hướng dẫn - nhiều lần tự thực hiện", giúp người dân từng bước chủ động thực hiện thủ tục trực tuyến, hạn chế việc đi lại, tiết kiệm thời gian và chi phí.

Văn phòng Đăng ký đất đai số 2 yêu cầu viên chức, người lao động tại chi nhánh, đặc biệt là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận hồ sơ đúng quy định; đồng thời giữ thái độ niềm nở, tận tình hướng dẫn người dân với tinh thần "hành chính phục vụ, gần dân, sát dân".

Quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phải bảo đảm công khai, minh bạch, tuyệt đối không tạo ra "đặc quyền, đặc lợi" hoặc sự ưu ái về thời gian, quy trình đối với hồ sơ do người được ủy quyền thực hiện. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng trả lại hồ sơ nhiều lần, gây bức xúc cho người dân.

Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm trước Giám đốc Chi nhánh nếu để xảy ra tình trạng viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý phát sinh phản ánh, kiến nghị của người dân về hành vi nhũng nhiễu, chậm trễ hoặc phối hợp, can thiệp đối với trường hợp thực hiện thủ tục do ủy quyền.

Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tạo thuận lợi cho người dân khi thực hiện 15 thủ tục đăng ký biến động đất đai.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, thời gian qua, một số cơ quan thông tấn, báo chí và dư luận phản ánh nhiều người dân làm thủ tục đất đai bị trả lại hồ sơ nhiều lần, thời gian giải quyết kéo dài gây bức xúc, trong khi nếu ủy quyền cho "cò" lại được giải quyết nhanh hơn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ đề nghị các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để cán bộ, công chức, viên chức nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng đúng quy định; đồng thời giúp người dân, doanh nghiệp hiểu rõ quyền, nghĩa vụ trong thực hiện thủ tục hành chính về đất đai.

Các địa phương cũng được yêu cầu công khai, minh bạch đầy đủ trình tự, thủ tục hành chính, danh mục hồ sơ, nghĩa vụ tài chính, thời hạn giải quyết và kết quả xử lý thủ tục hành chính về đất đai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, trụ sở cơ quan giải quyết thủ tục và trên Cổng thông tin điện tử.

Đối với việc tiếp nhận và trả kết quả, Bộ Nông nghiệp và Môi trường nêu rõ, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cơ quan tiếp nhận phải có văn bản hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ một lần duy nhất, với nội dung cần bổ sung, hoàn thiện. Chấm dứt tình trạng trả hồ sơ nhiều lần.

Trường hợp không đủ điều kiện giải quyết, đơn vị liên quan phải có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và căn cứ pháp lý cụ thể. Trong trường hợp hồ sơ trễ hạn, phải có văn bản xin lỗi...

Cùng với yêu cầu chấn chỉnh quy trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, việc ứng dụng công nghệ và cải tiến quy trình tại một số đơn vị đang góp phần rút ngắn thời gian xử lý thủ tục nhà đất. Tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai số 28, với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thời gian hoàn thành còn 2 - 3 giờ làm việc. Chi nhánh thực hiện tiếp nhận và xử lý đồng thời thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm và đăng ký biến động đất đai, qua đó giảm các bước trung gian, hạn chế số lần người dân phải đi lại.