TP.HCM chấm điểm nhà đầu tư cụm công nghiệp theo thang 100 điểm

TP.HCM công bố bộ tiêu chí mới chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp. (Ảnh minh họa)

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định số 7107/QĐ-HĐCCN ngày 23/10/2026 về tiêu chí lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Theo bộ tiêu chí, việc lựa chọn nhà đầu tư được đánh giá theo thang điểm 100, gồm 4 nhóm: phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (40 điểm); năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư (30 điểm); phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường (15 điểm).

Trong nhóm tài chính, nhà đầu tư được chấm tối đa 10 điểm về vốn chủ sở hữu dành cho dự án. Trường hợp vốn chủ sở hữu lớn hơn 1,5 lần tổng mức đầu tư được 10 điểm; lớn hơn 1 lần đến 1,5 lần được 7 điểm; lớn hơn 0,5 lần đến 1 lần được 5 điểm; từ 0,15 lần đến 0,5 lần được 3 điểm. Hồ sơ không bảo đảm năng lực tài chính theo thang điểm sẽ bị loại.

Tiến độ triển khai cũng ảnh hưởng đến kết quả đánh giá. Phương án có khả năng hoàn thành các khâu từ giải phóng mặt bằng, thi công đến đưa công trình vào khai thác trong dưới 24 tháng được tối đa 5 điểm. Dự án có tiến độ từ 24 đến 36 tháng được 3 điểm, trên 36 tháng được 1 điểm.

Về kinh nghiệm, nhà đầu tư từng làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý, kinh doanh hạ tầng ít nhất một khu công nghiệp hoặc khu chế xuất, hoặc từ hai dự án cụm công nghiệp trở lên, đáp ứng yêu cầu về tiến độ, pháp luật và hiệu quả hoạt động, được chấm tối đa 7 điểm.

Bộ tiêu chí dành điểm cho phương án phát triển cụm công nghiệp chuyên ngành có tính liên kết, tuần hoàn, sinh thái, giảm phát thải carbon; ưu tiên các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, công nghệ thông tin và công nghiệp xanh, với mức tối đa 6 điểm.

Về môi trường, giải pháp tự đáp ứng trên 40% nhu cầu điện năng tiêu thụ từ năng lượng mặt trời áp mái được tối đa 5 điểm; giải pháp xử lý và tái sử dụng trên 40% lượng nước thải được tối đa 4 điểm. Phương án quản lý bằng mô hình điều hành thông minh, kết nối trực tuyến với các nhà đầu tư thứ cấp và tích hợp hệ thống giám sát tự động của cơ quan quản lý nhà nước cũng được cộng điểm.

Khả năng bố trí đất cho doanh nghiệp thuộc diện di dời là một tiêu chí đáng chú ý. Nhà đầu tư cam kết dành trên 50% diện tích đất công nghiệp cho nhóm doanh nghiệp này được 10 điểm; trên 40% đến 50% được 8 điểm; trên 30% đến 40% được 5 điểm; từ 20% đến 30% được 3 điểm. Hồ sơ bị loại nếu tỷ lệ cam kết dưới 20%.

Chính sách giá thuê đất cho doanh nghiệp phải di dời được chấm tối đa 15 điểm. Mức giảm trên 30% so với giá đề xuất trong báo cáo đầu tư được 15 điểm; trên 20% đến 30% được 12 điểm; trên 10% đến 20% được 8 điểm; từ 5% đến 10% được 4 điểm.

Ngoài ra, bộ tiêu chí dành tối đa 10 điểm cho hiệu quả xã hội thông qua việc bảo đảm các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế và nhà ở xã hội cho người lao động; trường hợp chỉ bảo đảm nhà ở xã hội được 5 điểm.

Đối với hồ sơ các cụm công nghiệp đã chấm điểm theo bộ tiêu chí cũ, các bước tiếp theo vẫn được thực hiện theo quy định cũ.