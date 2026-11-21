Theo thông tin từ Sở Nội vụ TP.HCM, nhờ hoạt động sản xuất, kinh doanh phục hồi tích cực cùng các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhà ở và kết nối cung - cầu lao động liên vùng, thị trường lao động thành phố đã lấy lại đà tăng trưởng ổn định.

Lực lượng lao động ngoại tỉnh quay trở lại và gia nhập thị trường duy trì ở mức khả quan, cơ bản đáp ứng nhu cầu nhân lực của các ngành công nghiệp trọng điểm, thương mại, dịch vụ, xây dựng và logistics.

Nhu cầu tuyển dụng lao động tại TP.HCM dự báo tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm 2026 và dịp đầu năm 2027.

Tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ trên diện rộng tại các khu chế xuất, khu công nghiệp như Linh Trung, Bình Chiểu và khu vực giáp ranh KCN Sóng Thần đã được khắc phục. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng nhân lực có tay nghề kỹ thuật cao hoặc lao động làm việc theo ca kíp, cường độ cao.

Nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh dịp cuối năm

Thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm TP.HCM cho thấy, trong 10 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 266.122 vị trí việc làm.

Dự báo trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, thành phố cần tuyển dụng thêm khoảng 45.000 - 50.000 lao động để phục vụ nhu cầu hoàn tất đơn hàng xuất khẩu và đáp ứng sức mua tiêu dùng nội địa. Con số này có thể thay đổi tùy thuộc diễn biến đơn hàng và thị trường quốc tế.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các nhóm ngành kinh doanh, bán hàng, thương mại điện tử; sản xuất, chế biến, vận hành máy, lao động kỹ thuật; xây dựng, kho vận, xuất nhập khẩu và dịch vụ.

Ngành xây dựng có nhu cầu nhân lực ở nhiều vị trí, với mức thu nhập tùy theo yêu cầu công việc và trình độ chuyên môn.

Về thu nhập, các doanh nghiệp đưa ra mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông; 10 - 15 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật. Riêng các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng và xây dựng có mức thu nhập khoảng 12 - 20 triệu đồng/tháng.

Theo Sở Nội vụ, nhu cầu tuyển dụng lao động tăng vào những tháng cuối năm chủ yếu nhằm phục vụ việc hoàn thành đơn hàng, mở rộng sản xuất và đáp ứng hoạt động thương mại, dịch vụ dịp Tết. Các doanh nghiệp cũng thường xuyên tuyển dụng để bù đắp tỷ lệ biến động nhân sự tự nhiên.

Ở chiều ngược lại, số lượng người lao động đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tại TP.HCM vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến ngày 25/10/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tiếp nhận 191.295 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 6,47% so với cùng kỳ năm 2025, tương ứng tăng 11.625 hồ sơ. Trong số này, 165.890 người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp, với tổng số tiền chi trả theo các quyết định hưởng trợ cấp là gần 5.900 tỷ đồng.

Lý giải nguyên nhân, Sở Nội vụ cho biết, số hồ sơ tăng phản ánh sự vận động hai chiều của thị trường lao động. Một bộ phận người lao động chủ động nghỉ việc khi hết hạn hợp đồng hoặc muốn thay đổi định hướng nghề nghiệp để tìm kiếm công việc có thu nhập, môi trường tốt hơn. Trong thời gian chuyển tiếp, họ thực hiện quyền lợi hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

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Lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật được nhiều doanh nghiệp ưu tiên tuyển dụng.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp đang chuyển đổi công nghệ, tối ưu hóa dây chuyền sản xuất và sắp xếp lại cơ cấu nhân sự, làm thay đổi nhu cầu sử dụng lao động ở một số bộ phận truyền thống.

Đáng chú ý, trong tổng số hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, có 125.910 hồ sơ được nộp trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công, chiếm 65,82% trong 10 tháng đầu năm. Từ tháng 6/2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến hằng tháng đã duy trì trên 99% nhờ các giải pháp hướng dẫn, hỗ trợ người dân chuyển đổi số.

Việc số hóa thủ tục giúp người lao động chủ động nộp hồ sơ, giảm chi phí đi lại, in ấn và thời gian chờ đợi. Đồng thời, cơ quan quản lý giảm áp lực tiếp nhận trực tiếp, tiết kiệm chi phí hành chính và đẩy nhanh quá trình luân chuyển dữ liệu với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Đẩy mạnh đào tạo nghề, kết nối việc làm

Một vấn đề được Sở Nội vụ đề cập là sự chênh lệch giữa số người hưởng trợ cấp thất nghiệp và số người tham gia học nghề. Trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố giải quyết trợ cấp thất nghiệp cho 165.890 người nhưng chỉ có 6.067 người được hỗ trợ học nghề.

Theo cơ quan này, phần lớn người lao động đã có tay nghề, kinh nghiệm thực tiễn và mong muốn sớm quay lại làm việc để có thu nhập ổn định. Vì vậy, họ thường ưu tiên tìm việc ở ngành nghề cũ thông qua hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm thay vì dành từ 3 - 6 tháng tham gia khóa đào tạo nghề mới.

Thành phố tăng cường kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ người lao động tiếp cận việc làm phù hợp.

Ngoài ra, áp lực tài chính gia đình, thời gian và địa điểm học tập cũng là những yếu tố khiến một bộ phận lao động chưa mặn mà với việc học nghề. Trong khi đó, nhu cầu bồi dưỡng kỹ năng nâng cao, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và kỹ năng mềm ngày càng tăng, nhưng danh mục và mức hỗ trợ hiện hành chủ yếu hướng đến đào tạo nghề trình độ sơ cấp.

Trong 3 tháng cuối năm, ngành Nội vụ thành phố sẽ tập trung bảo đảm giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp kịp thời, đúng quy định; duy trì tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên 99%; tăng cường các phiên giao dịch việc làm định kỳ, lưu động và trực tuyến để kết nối cung - cầu lao động liên vùng.

Đáng chú ý, Trung tâm Dịch vụ việc làm sẽ chủ động rà soát dữ liệu 45.000 - 50.000 vị trí tuyển dụng cuối năm của doanh nghiệp, qua đó tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp ngay khi người lao động đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp.