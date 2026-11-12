TP.HCM cần tuyển 45.000-50.000 vị trí việc làm dịp cuối năm

Nhu cầu tuyển dụng cuối năm tập trung vào các nhóm ngành như xây dựng, kinh doanh - bán hàng - thương mại điện tử, sản xuất - chế biến, vận hành máy - lao động kỹ thuật, logistics - kho vận - xuất nhập khẩu, dịch vụ… Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều 12/11, Sở Nội vụ TP.HCM có văn bản cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng lao động trên địa bàn giai đoạn cuối năm và giáp Tết Nguyên đán 2027.

Cuối năm, ngành xây dựng thiếu hụt lao động cục bộ

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết theo số liệu thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố, lũy kế 9 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng 246.622 vị trí việc làm; riêng tháng 10 ghi nhận nhu cầu tuyển dụng hơn 19.500 vị trí.

Dự báo trong giai đoạn cao điểm cuối năm và giáp Tết Nguyên đán 2027, để phục vụ nhu cầu hoàn tất đơn hàng xuất khẩu cũng như đáp ứng sức mua tiêu dùng nội địa, thị trường lao động thành phố cần tuyển dụng thêm khoảng 45.000-50.000 vị trí việc làm (tùy thuộc vào diễn biến thực tế của đơn hàng và thị trường quốc tế).

Nhu cầu tuyển dụng lớn nhất tập trung vào các nhóm ngành chủ lực như kinh doanh - bán hàng - thương mại điện tử, sản xuất - chế biến, vận hành máy - lao động kỹ thuật, xây dựng, logistics - kho vận - xuất nhập khẩu, dịch vụ…

Về chế độ đãi ngộ, mặt bằng thu nhập được các doanh nghiệp đưa ra khá cạnh tranh nhằm thu hút nhân lực cuối năm, dao động ở các mức 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông; 10-15 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật và 12-20 triệu đồng/tháng các vị trí có yêu cầu chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng, xây dựng.

Cũng theo Sở Nội vụ, các doanh nghiệp lĩnh vực xây dựng đăng ký nhu cầu tuyển dụng lớn. Trong 8 tháng đầu năm, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng 100%, cho thấy hiệu quả gắn kết tích cực giữa đào tạo và sử dụng lao động. Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu phải lập kế hoạch huy động nhân sự chi tiết để cam kết tiến độ.

"Tuy nhiên, khi đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn vào dịp cuối năm, ngành xây dựng vẫn đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ. Mặc dù mức thu nhập của lao động ngành xây dựng hiện khá cạnh tranh (từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12-20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn), việc thu hút và giữ chân nhân lực vẫn gặp khó khăn", Sở Nội vụ cho hay.

Theo cơ quan này, nguyên nhân xuất phát từ đặc thù công việc ngoài trời vất vả, nặng nhọc, lao động phổ thông có xu hướng chọn làm việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn và sự cạnh tranh lao động gay gắt từ các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Khu vực Bình Dương cũ có nhu cầu tuyển dụng cao

Là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, khu vực Bình Dương cũ luôn duy trì nhu cầu tuyển dụng ở mức cao.

Sở Nội vụ TP.HCM cho biết từ đầu năm đến giữa tháng 11, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP ghi nhận các doanh nghiệp tại khu vực này đăng ký tuyển dụng khoảng 88.300 vị trí việc làm.

Dự báo những tháng cuối năm nay, nhu cầu tuyển dụng tại khu vực này tiếp tục duy trì ở mức cao nhằm phục vụ các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành đơn hàng cuối năm và chuẩn bị nguồn hàng cho năm mới.

Bình Dương cũ là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất. Ảnh: Quỳnh Danh.

Về tiền lương, mặt bằng lương tuyển dụng tại khu vực Bình Dương cũ ở các ngành gỗ, dệt may, cơ khí, điện tử và logistics đều cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Mức thu nhập cụ thể được chi trả tương xứng với vị trí công việc, tay nghề và kinh nghiệm (tương đồng với mặt bằng chung từ 8-10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 10-20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn), đi kèm các khoản phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ đi lại, nhà trọ và phúc lợi của từng doanh nghiệp.

Nhìn chung, nhờ đà phục hồi sản xuất - kinh doanh cùng các chính sách đồng bộ về an sinh xã hội, thị trường lao động trên địa bàn TP.HCM đang duy trì mức tăng trưởng ổn định; lực lượng lao động ngoại tỉnh gia nhập thị trường đáp ứng cơ bản nhu cầu của các ngành công nghiệp trọng điểm, thương mại, dịch vụ, xây dựng và logistics.

Bước sang quý IV, thị trường diễn ra song hành hai xu hướng: Nhu cầu tuyển dụng lao động phục vụ sản xuất - tiêu dùng Tết Nguyên đán 2027 tăng mạnh, trong khi một bộ phận doanh nghiệp tái cấu trúc nhân sự cuối năm và một số lao động có tâm lý muốn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm trước kỳ nghỉ Tết.

Theo đó, để thu hút, ổn định nguồn nhân lực và hạn chế tình trạng thiếu hụt lao động dịp cuối năm, thành phố đang triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp về an sinh và kết nối việc làm như đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú và chăm lo phúc lợi cho người lao động; đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động; mở rộng mạng lưới thu hút lao động liên kết vùng.

Bên cạnh đó, TP.HCM đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp có nhu cầu nhân lực thi công dự án phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm TP thông tin chi tiết vị trí, số lượng, mức lương lên Sàn giao dịch việc làm. Điều này giúp tăng tính minh bạch, tiếp cận nhanh chóng đến người lao động có nhu cầu tìm việc trên môi trường số.