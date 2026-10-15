TP.HCM cần thu hơn 333.000 tỷ đồng trong quý IV để cán mốc 1 triệu tỷ đồng

Tại Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026, gắn với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, triển khai các dự án đầu tư và kích cầu ngày 15/10, Sở Tài chính TP.HCM đã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu tài chính và đề ra giải pháp trọng tâm trong quý IV.

Áp lực thu ngân sách cuối năm

Theo Sở Tài chính, quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 9 tháng đầu năm ước đạt 2,46 triệu tỷ đồng, tăng 9,06% so với cùng kỳ năm 2025. Tăng trưởng kinh tế cải thiện qua từng quý, trong đó quý III đạt 9,86%.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết tình hình phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm 10,2%, thành phố cần đạt mức tăng trưởng 13,23% trong quý IV. Điều này đòi hỏi các cấp, ngành đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tăng thu ngân sách và khơi thông nguồn lực đầu tư xã hội.

Về thu ngân sách Nhà nước, 9 tháng đầu năm, TP.HCM thu 676.937 tỷ đồng, bằng 84,2% dự toán, tăng 16,9% so với cùng kỳ. Thành phố tiếp tục dẫn đầu cả nước, chiếm 29,5% tổng thu ngân sách Nhà nước.

Trong đó, thu nội địa đạt 490.782 tỷ đồng, thu từ dầu thô đạt 47.163 tỷ đồng và thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 138.888 tỷ đồng.

Tuy nhiên, để đạt mục tiêu thu trên 1 triệu tỷ đồng trong năm 2026, thành phố cần thu thêm khoảng 333.063 tỷ đồng trong quý IV, bình quân hơn 110.000 tỷ đồng mỗi tháng.

Theo Sở Tài chính, áp lực thu chủ yếu đến từ nguồn đấu giá đất và các khoản thu được gia hạn theo chính sách của Trung ương. Tổng nợ thuế hiện còn khoảng 67.000 tỷ đồng, trong đó nợ thuế từ đất khoảng 27.500 tỷ đồng, chủ yếu là các khoản nợ khó thu từ dự án.

TP.HCM tập trung các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo nguồn lực cho phát triển hạ tầng và đô thị.

Năm 2026, TP.HCM được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công 147.599 tỷ đồng, tăng 22,6% so với năm 2025. Đây là mức vốn cao nhất trong 34 địa phương, chiếm khoảng 14,6% tổng kế hoạch vốn đầu tư công cả nước do Thủ tướng Chính phủ giao.

Đến hết ngày 30/9, thành phố đã giải ngân 111.494 tỷ đồng, đạt 75,5% kế hoạch. Tỷ lệ này cao hơn 26,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý III, số vốn giải ngân cao gấp 1,16 lần so với 6 tháng đầu năm.

Để hoàn thành 100% kế hoạch vốn được giao, thành phố cần giải ngân thêm khoảng 36.105 tỷ đồng trong quý IV.

Sở Tài chính đánh giá, tiến độ giải ngân tại một số dự án vẫn chậm do vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục điều chỉnh và nguồn cung vật liệu xây dựng. Công tác phối hợp giữa một số sở, ngành, địa phương có lúc chưa chặt chẽ; việc xử lý vướng mắc, điều chuyển vốn còn chậm.

Trước tình hình này, Sở Tài chính kiến nghị thành phố phân công cụ thể lãnh đạo phụ trách từng dự án, tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ theo tháng và gắn kết quả giải ngân với trách nhiệm người đứng đầu.

Nguồn lực đầu tư công và đầu tư tư nhân được kỳ vọng tạo thêm động lực tăng trưởng cho TP.HCM.

Các sở chuyên ngành cần chủ động tháo gỡ khó khăn về bồi thường, giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục khai thác mỏ và nguồn cung vật liệu xây dựng. Những vướng mắc phải được xác định rõ cơ quan chủ trì, thời hạn giải quyết; đồng thời kịp thời điều chuyển vốn từ dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân theo quy định.

Đẩy nhanh đấu giá đất, thu hồi nợ thuế

Để hoàn thành mục tiêu thu ngân sách, Sở Tài chính đề nghị các đơn vị tập trung đẩy nhanh đấu giá đất, thu hồi nợ thuế và thực hiện đầy đủ các khoản thu phát sinh trong năm.

Theo kế hoạch, thành phố cần tổ chức bán đấu giá và thu nộp ngân sách năm 2026 tối thiểu 181.358 tỷ đồng. Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM được đề nghị khẩn trương hoàn thiện phương án giá, tổ chức đấu giá các khu đất đủ điều kiện và tháo gỡ vướng mắc tại những khu đất còn lại.

Đối với công tác thuế, Thuế TP.HCM cần tiếp tục rà soát, đôn đốc thu hồi nợ đọng, đặc biệt là nợ thuế đất; đồng thời thu nộp kịp thời các khoản thu được gia hạn trước ngày 31/12/2026.

TP.HCM đẩy nhanh tiến độ đấu giá các khu đất đủ điều kiện, tạo nguồn thu cho ngân sách.

Thành phố cũng sẽ rà soát các dự án mà nhà đầu tư tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và các dự án thanh toán theo hình thức xây dựng - chuyển giao (BT) để thực hiện ghi thu ngân sách năm 2026.

Trong tháng 10, Sở Tài chính dự kiến tham mưu UBND TP.HCM điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách khoảng 20.000 tỷ đồng, làm cơ sở ghi thu, ghi chi đối với các khoản ứng trước được khấu trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và từ một số dự án BT như cầu Thủ Thiêm 2, tuyến đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, kiểm soát hóa đơn điện tử, tăng cường phát hiện và xử lý hành vi gian lận, chuyển giá, trốn thuế.

Trong 9 tháng đầu năm, vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn TP.HCM ước đạt 510.286 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký, gồm cấp mới, điều chỉnh tăng vốn và góp vốn, mua cổ phần, đạt khoảng 17,8 tỷ USD, bằng 423,1% so với cùng kỳ và đạt 162,4% kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài năm 2026.

TP.HCM tiếp tục thu hút vốn đầu tư nước ngoài, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, logistics và sản xuất xanh.

Thành phố cấp mới 1.592 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 9,77 tỷ USD; vốn điều chỉnh tăng thêm khoảng 5,13 tỷ USD và góp vốn, mua cổ phần gần 2,96 tỷ USD. Đối với đầu tư trong nước, thành phố chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án với tổng vốn khoảng 209.992 tỷ đồng.

Trong quý IV, Sở Tài chính sẽ phối hợp các đơn vị tăng cường xúc tiến đầu tư có chọn lọc, ưu tiên công nghệ cao, hạ tầng số, công nghiệp hỗ trợ, logistics và sản xuất xanh; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất, đổi mới công nghệ.

Thành phố cũng định hướng nâng cao chất lượng dòng vốn đầu tư nước ngoài, tăng liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, thúc đẩy các dự án đối tác công tư (PPP), xã hội hóa trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông, đô thị, y tế, giáo dục và khoa học - công nghệ.

Theo Sở Tài chính, để hoàn thành các mục tiêu năm 2026, thành phố cần triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, tập trung tháo gỡ vướng mắc và thường xuyên kiểm tra tiến độ giải ngân, thu ngân sách, thu hút đầu tư trong những tháng cuối năm.