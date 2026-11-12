TP.HCM cần thêm 50.000 lao động dịp cuối năm

Nhiều ngành cần lao động

Theo số liệu thống kê từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM có nhu cầu tuyển dụng 246.622 vị trí việc làm. Riêng tháng 10/2026, nhu cầu tuyển dụng ghi nhận hơn 19.500 vị trí.

Dự báo trong giai đoạn cao điểm cuối năm 2026 và giáp Tết Nguyên đán 2027, thị trường lao động thành phố cần tuyển dụng thêm khoảng 45.000 - 50.000 vị trí việc làm.

Nhu cầu này nhằm phục vụ các doanh nghiệp hoàn tất đơn hàng xuất khẩu, đồng thời đáp ứng sức mua tiêu dùng nội địa, tùy thuộc diễn biến thực tế của đơn hàng và thị trường quốc tế.

Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng lớn tập trung vào kinh doanh - bán hàng - thương mại điện tử; sản xuất - chế biến; vận hành máy - lao động kỹ thuật; xây dựng; logistics - kho vận - xuất nhập khẩu và dịch vụ.

Mặt bằng thu nhập được doanh nghiệp đưa ra khá cạnh tranh nhằm thu hút lao động trong giai đoạn cuối năm.

Cụ thể, lao động phổ thông có mức lương từ 8 - 10 triệu đồng/tháng; lao động kỹ thuật từ 10 - 15 triệu đồng/tháng; các vị trí đòi hỏi chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực logistics, kinh doanh, bán hàng và xây dựng dao động từ 12 - 20 triệu đồng/tháng.

Toàn cảnh buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM.

Đáng chú ý, khu vực Bình Dương (cũ), nơi tập trung nhiều khu công nghiệp và doanh nghiệp sản xuất, tiếp tục duy trì nhu cầu tuyển dụng ở mức cao.

Từ đầu năm đến giữa tháng 11/2026, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố ghi nhận doanh nghiệp tại khu vực này đăng ký tuyển dụng khoảng 88.300 vị trí việc làm.

Nhu cầu tuyển dụng tập trung ở các ngành chế biến gỗ - nội thất, dệt may, da giày, cơ khí, điện tử, vận hành máy, kho vận và logistics. Trong đó, lao động phổ thông chiếm gần 80% tổng nhu cầu.

Sinh viên tham gia ngày hội việc làm.

Riêng ngành chế biến gỗ - nội thất cần khoảng 17.245 vị trí; phần còn lại tập trung vào nhóm lao động có tay nghề, kinh nghiệm và khả năng vận hành máy móc.

Dự báo những tháng cuối năm 2026, nhu cầu tuyển dụng tại khu vực Bình Dương (cũ) tiếp tục duy trì ở mức cao để phục vụ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, hoàn thành đơn hàng cuối năm và chuẩn bị nguồn hàng cho năm mới.

Mặt bằng lương tuyển dụng tại khu vực này ở các ngành gỗ, dệt may, cơ khí, điện tử và logistics đều cao hơn mức lương tối thiểu vùng theo quy định.

Thu nhập phổ biến từ 8 - 10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 10 - 20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn, kèm các khoản phụ cấp chuyên cần, hỗ trợ đi lại, nhà trọ và phúc lợi tùy doanh nghiệp.

Nhiều dự án lớn tạo áp lực về nhân lực

Cùng với nhu cầu lao động trong lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ, ngành xây dựng đang đứng trước áp lực bổ sung nhân lực khi TP.HCM khởi công, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn về hạ tầng giao thông, xây dựng dân dụng và chỉnh trang đô thị.

Theo ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng lớn.

Để chủ động chuẩn bị nguồn nhân lực, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND Thành phố phối hợp giữa các sở, ngành và cơ sở đào tạo nghề nhằm dự báo nhu cầu, kết nối cung - cầu lao động trong ngành.

Hiệu quả liên kết giữa đào tạo và sử dụng lao động bước đầu được thể hiện qua kết quả tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, hơn 380 sinh viên tốt nghiệp Trường Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TP.HCM và hơn 250 sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu TP.HCM đều được doanh nghiệp tuyển dụng 100%.

Doanh nghiệp tham gia tuyển dụng tại ngày hội việc làm.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu lập kế hoạch huy động nhân sự chi tiết nhằm bảo đảm cam kết tiến độ các dự án.

Tuy nhiên, khi nhiều công trình lớn đồng loạt triển khai vào dịp cuối năm, ngành xây dựng vẫn đối mặt tình trạng thiếu hụt lao động cục bộ.

Mặc dù mức thu nhập tương đối cạnh tranh, từ 8 - 10 triệu đồng/tháng đối với lao động phổ thông và 12 - 20 triệu đồng/tháng đối với lao động kỹ thuật, chuyên môn, việc thu hút và giữ chân nhân lực vẫn gặp không ít khó khăn.

Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đặc thù công việc ngoài trời vất vả, nặng nhọc; lao động phổ thông có xu hướng lựa chọn công việc thời vụ, nhận lương khoán ngắn hạn thay vì ký hợp đồng dài hạn. Ngoài ra, ngành xây dựng còn chịu sự cạnh tranh lao động từ các khu công nghiệp và lĩnh vực thương mại - dịch vụ.

Nhiều dự án lớn tạo áp lực về nhân lực xây dựng.

Theo đánh giá của ngành chức năng, nhờ đà phục hồi sản xuất, kinh doanh cùng các chính sách an sinh xã hội, thị trường lao động TP.HCM đang duy trì mức tăng trưởng ổn định. Lực lượng lao động ngoại tỉnh gia nhập thị trường cơ bản đáp ứng nhu cầu của các ngành công nghiệp trọng điểm, thương mại, dịch vụ, xây dựng và logistics.

Bước sang quý IV/2026, thị trường lao động diễn ra song hành hai xu hướng: nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh để phục vụ sản xuất, tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán 2027; trong khi một bộ phận doanh nghiệp tái cơ cấu nhân sự cuối năm và một số người lao động có tâm lý muốn hoàn tất thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm trước kỳ nghỉ Tết.

Tăng kết nối cung - cầu, giữ chân người lao động

Để thu hút, ổn định nguồn nhân lực và hạn chế thiếu hụt lao động dịp cuối năm, TP.HCM đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ về an sinh và kết nối việc làm.

Trong đó, thành phố chú trọng phát triển nhà ở xã hội, nhà lưu trú và chăm lo phúc lợi cho người lao động. Thực hiện Đề án của Chính phủ về đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội của TP.HCM sau sáp nhập đến năm 2030 là 199.400 căn.

Cụ thể, khu vực TP.HCM cũ được giao chỉ tiêu 100.000 căn, khu vực Bình Dương cũ 86.900 căn và khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ 12.500 căn.

Tính đến hết quý III/2026, thành phố đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 2.283 căn và đang thi công 25 dự án với quy mô 22.900 căn. Thành phố dự kiến hoàn thành chỉ tiêu 9.000 căn nhà ở xã hội được Chính phủ giao trong năm 2026.

Cùng với chính sách nhà ở, các doanh nghiệp cũng được khuyến khích cải thiện tiền lương, phụ cấp và phúc lợi nhằm giữ chân người lao động ổn định, lâu dài.

Một giải pháp khác là đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động thông qua các phiên giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến.

Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố và Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên sẽ tăng cường phối hợp với UBND cấp xã, phường, các khu công nghiệp, khu chế xuất để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người đang tìm việc, sinh viên mới tốt nghiệp và lực lượng quân nhân chuẩn bị xuất ngũ.

TP.HCM giữ chân người lao động dịp cuối năm.

Đồng thời, thành phố mở rộng mạng lưới thu hút lao động liên kết vùng. Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố đã ký kết biên bản phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành phố lân cận thuộc khu vực miền Đông, miền Tây Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Việc chia sẻ dữ liệu chung về nhu cầu tuyển dụng và bảo hiểm thất nghiệp được kỳ vọng giúp điều tiết, thu hút nhanh chóng lực lượng lao động từ các địa phương lân cận đến làm việc tại TP.HCM.

Đối với các dự án xây dựng, thành phố đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu có nhu cầu nhân lực thi công phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Thành phố công khai chi tiết vị trí, số lượng và mức lương tuyển dụng trên sàn giao dịch việc làm.

Qua đó, tăng tính minh bạch và giúp người lao động có nhu cầu tìm việc dễ dàng tiếp cận thông tin trên môi trường số.

Các giải pháp kết nối việc làm, mở rộng nguồn cung lao động và cải thiện chính sách đãi ngộ được xác định là những yếu tố quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực tăng cao, nhất là trong giai đoạn cao điểm sản xuất, kinh doanh và triển khai các dự án cuối năm.