Tp.HCM cần làm gì để trở thành trung tâm tăng trưởng kết nối cao?

WEF đánh giá cao tiềm năng kết nối quốc tế của Tp.HCM

Tại phiên toàn thể cấp cao Diễn đàn Kinh tế Mùa thu 2026 (AEF 2026) sáng 28/10, ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), nhận định Tp.HCM có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành một trong những trung tâm tăng trưởng có tính kết nối cao.

Theo ông, thế giới đang chứng kiến ba động lực tăng trưởng quan trọng gồm năng lực trí tuệ, công nghiệp bền vững và khả năng kết nối ý tưởng, nguồn vốn, nhân tài với thị trường. Sự kết hợp giữa các yếu tố này có thể mang lại lợi ích đáng kể cho Việt Nam nói chung và Tp.HCM nói riêng.

Ông Stephan Mergenthaler, Giám đốc điều hành Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF). (Ảnh: BTC)

Trong đó, năng lực trí tuệ giúp nâng cao năng suất, sức cạnh tranh và chất lượng việc làm; công nghiệp bền vững giúp nền kinh tế tăng khả năng chống chịu trước biến động; còn kết nối giúp chuyển hóa cơ hội toàn cầu thành hoạt động kinh tế tại địa phương.

CEO WEF đánh giá hoạt động khởi nghiệp sôi động, năng lực công nghiệp và định hướng hợp tác quốc tế của Tp.HCM tạo nền tảng để kết nối doanh nghiệp Việt Nam với các nhà đầu tư và đối tác công nghệ toàn cầu.

Theo ông Stephan Mergenthaler, vai trò của một thành phố trong nền kinh tế toàn cầu không chỉ nằm ở quy mô thị trường mà còn ở khả năng kết nối doanh nghiệp, công nghệ và nguồn lực quốc tế.

EU và Anh sẵn sàng hỗ trợ Tp.HCM thu hút đầu tư

Để chuyển hóa tiềm năng thành các dự án cụ thể, việc huy động vốn và xây dựng môi trường đầu tư thuận lợi là những vấn đề được các đối tác châu Âu đặc biệt quan tâm.

Đại diện Liên minh châu Âu (EU) nhận định Việt Nam đang nổi lên nhờ năng lực phát triển năng động và khát vọng tăng trưởng.

Theo đại diện EU, GDP Việt Nam tăng 9,01% trong 9 tháng đầu năm 2026, trong khi nhu cầu vốn đầu tư cho giai đoạn phát triển tiếp theo ước khoảng 38,5 triệu tỷ đồng. Để đáp ứng nhu cầu này, Việt Nam cần huy động thêm nguồn lực tư nhân, trong đó có các nhà đầu tư nước ngoài.

Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Julien Guerrier. (Ảnh: BTC)

EU cho biết nhiều doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa và nhỏ của châu Âu sẵn sàng tham gia phát triển các hệ sinh thái công nghiệp và công nghệ tại Việt Nam. Những lĩnh vực có tiềm năng hợp tác gồm năng lượng tái tạo, sản xuất bền vững, cảng biển, sân bay, giao thông, logistics, bán dẫn, AI, khoáng sản chiến lược, y tế, công nghệ sinh học và nông nghiệp công nghệ cao.

Thông qua sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và các công cụ tài chính, EU cho biết sẽ hỗ trợ giảm thiểu rủi ro đầu tư, kết nối ưu tiên phát triển của khu vực công với nguồn vốn tư nhân, đồng thời thúc đẩy phát triển nhân lực và các tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị.

Trong khi đó, đại diện Chính phủ Anh nhấn mạnh ba hướng hợp tác với Việt Nam gồm tài chính, công nghệ và tăng trưởng xanh.

Nữ Nam tước Rosalie Winterton, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao, Thịnh vượng chung và Phát triển Vương quốc Anh. (Ảnh: BTC)

Đối với kế hoạch phát triển trung tâm tài chính quốc tế (VIFC-HCMC), phía Anh cho rằng một thành công VIFC cần hệ thống pháp luật vững chắc, cơ chế quản lý đáng tin cậy và các dịch vụ thị trường đủ khả năng huy động vốn cho tăng trưởng dài hạn.

Ở lĩnh vực công nghệ, ngành công nghệ Anh được đánh giá có giá trị khoảng 1.200 tỷ bảng Anh, với thế mạnh về AI, an ninh mạng, công nghệ tài chính, y tế và bán dẫn. Phía Anh mong muốn kết nối năng lực chuyên môn này với nguồn nhân lực, tinh thần khởi nghiệp và tiềm năng thị trường Việt Nam.

Về tăng trưởng xanh, Anh khẳng định sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thông qua các khoản đầu tư và sáng kiến, trong đó có vai trò đồng dẫn dắt Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Theo phía Anh, đầu tư vào năng lượng sạch không chỉ góp phần giảm phát thải mà còn tạo việc làm, mở ra cơ hội kinh doanh và tăng cường an ninh năng lượng.

Hợp tác khu vực để giảm rủi ro chuỗi cung ứng

Ở góc độ khu vực, đại diện Philippines cho rằng sự phụ thuộc quá mức vào một số ngành, nhà cung cấp, thị trường hoặc tuyến thương mại có thể khiến nền kinh tế dễ tổn thương trước các cú sốc bên ngoài.

Theo ông, giải pháp không phải là rút lui khỏi hội nhập mà là giảm phụ thuộc quá mức và tăng năng lực thích ứng. Làn sóng tăng trưởng tiếp theo sẽ được định hình bởi AI, sản xuất tiên tiến, dịch vụ số và chuyển đổi xanh. Các lĩnh vực này cần được kết nối để nâng cao hiệu quả lẫn nhau.

Ông Arsenio M. Balisacan, Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Kế hoạch và Phát triển Philippines. (Ảnh: BTC)

Trong khuôn khổ ASEAN, Philippines thúc đẩy an ninh năng lượng thông qua Hiệp định khung ASEAN về an ninh dầu mỏ và Lưới điện ASEAN. Đàm phán Hiệp định khung ASEAN về kinh tế số đã hoàn tất, với mục tiêu ký kết vào tháng 11/2026. Những cơ chế này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho thương mại số xuyên biên giới, tăng khả năng tiếp cận năng lượng và mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ.

Cùng đề cao hợp tác mở, đại diện Trung Quốc cho rằng chủ nghĩa bảo hộ và tình trạng phân mảnh các quy tắc có thể làm tăng chi phí, hạn chế tiềm năng của những động lực tăng trưởng mới. Nước này đề xuất tăng cường khả năng tiếp cận công nghệ, phát triển công cụ tài chính phù hợp với các nền kinh tế đang phát triển và cải thiện kết nối xuyên biên giới.

Bà Trương Kỳ, Phó Chủ nhiệm Cơ quan Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện, Đại diện chính quyền Trung Quốc. (Ảnh: BTC)

Trung Quốc cũng đề cập khả năng tăng cường hợp tác với ASEAN thông qua Khu vực thương mại tự do ASEAN - Trung Quốc phiên bản 3.0 và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), ưu tiên kết nối hạ tầng, đổi mới sáng tạo và hài hòa tiêu chuẩn.

Theo các chuyên gia, để củng cố vị thế trung tâm tăng trưởng có tính kết nối cao, Tp.HCM cần phát huy đồng thời lợi thế công nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khả năng thu hút đầu tư. Thành phố cần chuyển hóa các nguồn lực quốc tế thành năng lực công nghệ, năng suất và giá trị gia tăng tại chỗ, gắn tăng trưởng kinh tế với chuyển đổi xanh và phát triển bao trùm.