Tại Diễn đàn Hỗ trợ pháp lý đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 (ILS Forum 2026), ông Ngô Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM, cho biết nhu cầu vốn đầu tư công giai đoạn 2026 – 2030 ước khoảng 3,1 triệu tỷ đồng, trong khi ngân sách chỉ có thể đáp ứng khoảng một phần ba.

TP.HCM hiện có danh mục 90 dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) với tổng mức đầu tư hơn 1,27 triệu tỷ đồng, đã cân đối khoảng 89.408 tỷ đồng vốn nhà nước tham gia 39 dự án, riêng năm 2026 bố trí 14.611 tỷ đồng cho công tác giải phóng mặt bằng.

Để huy động nguồn lực tư nhân, ông Minh cho rằng chính quyền cần cùng doanh nghiệp chuẩn bị dự án PPP ngay từ đầu, bảo đảm các điều kiện để nhà đầu tư bỏ vốn và ngân hàng giải ngân.

Ông Ngô Hoàng Minh, Phó giám đốc Sở Tài chính TP.HCM. Ảnh: Phú Quốc

Phải thuyết phục được cả ngân hàng

Ông Nguyễn Duy Hiếu, Giám đốc điều hành Công ty Luật TNHH EY Việt Nam, kể lại một cuộc đàm phán dự án lọc hóa dầu.

Khi đó, đại diện một ngân hàng Nhật Bản đã thẳng thắn chỉ ra rằng dù các bên đạt được thỏa thuận, nếu ngân hàng không đồng ý cấp vốn thì dự án cũng không thể triển khai. Bởi theo ông Hiếu, vốn vay có thể chiếm khoảng 70% tổng vốn đầu tư một dự án PPP. Do đó, những yêu cầu của bên cho vay cần được tính đến ngay từ khâu chuẩn bị.

Việt Nam từng có kinh nghiệm trong việc này khi phát triển các dự án BOT năng lượng. Thay vì xây dựng cơ chế rồi mới tìm nguồn vốn, Chính phủ đã chủ động tham vấn các ngân hàng quốc tế về những điều kiện tài trợ. Kết quả của quá trình đàm phán là một khung văn bản làm cơ sở triển khai hàng loạt dự án BOT năng lượng sau đó.

Kinh nghiệm này có thể được vận dụng vào việc phát triển hạ tầng TP.HCM hiện nay. Với các dự án đường sắt đô thị hay chống ngập, thành phố có thể mời những nhà đầu tư, ngân hàng thực sự quan tâm đến từng lĩnh vực cùng tham gia trao đổi để xây dựng phương án phù hợp.

Trong bối cảnh thành phố được trao thêm thẩm quyền, ông Hiếu cho rằng chủ động đàm phán với các bên liên quan là cách làm thực tế hơn so với việc tìm kiếm một khuôn mẫu chung cho mọi dự án PPP.

Cùng quan điểm với ông Hiếu, bà Giang Mỹ Hương, Giám đốc Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam, cho rằng cấu trúc của một dự án PPP không chỉ cần hấp dẫn nhà đầu tư mà còn phải đáp ứng các yêu cầu của ngân hàng và định chế tài chính đứng sau họ. Chính các tổ chức này sẽ đánh giá và quyết định có tham gia tài trợ vốn cho dự án hay không.

Theo thông lệ quốc tế, mục đích của PPP không chỉ là xây dựng công trình hạ tầng mà quan trọng hơn là cung cấp dịch vụ công thông qua việc đầu tư, quản lý và vận hành các công trình đó.

Vì vậy, ngay từ khâu chuẩn bị, cơ quan nhà nước cần xác định rõ dịch vụ muốn cung cấp, chất lượng và kết quả đầu ra mong muốn trong suốt vòng đời dự án. Cùng với đó là việc xác định ai sẽ chi trả cho dịch vụ và nguồn thu có đủ để duy trì hoạt động, trả nợ trong dài hạn hay không.

Việc tham vấn sớm các nhà đầu tư và tổ chức cho vay sẽ giúp cơ quan nhà nước đánh giá tính khả thi về thương mại, nhận diện những điểm chưa hợp lý trong cấu trúc dự án để điều chỉnh trước khi tổ chức đấu thầu.

Cân bằng rủi ro, giữ vững cam kết

Bà Hương cũng nhấn mạnh nguyên tắc của PPP là phân bổ rủi ro tối ưu, chứ không phải chuyển càng nhiều rủi ro từ Nhà nước sang khu vực tư nhân càng tốt.

Những bất trắc về kỹ thuật hay tác động của biến đổi khí hậu đều có thể kéo theo hệ quả tài chính. Với Nhà nước, đó là những nghĩa vụ tài chính có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Với nhà đầu tư và ngân hàng, đó là những ảnh hưởng đến chi phí vốn, quy mô vốn vay và khả năng trả nợ.

Để lý giải điều này, bà Hương dẫn trường hợp dự án PPP cải tạo, mở rộng và vận hành sân bay quốc tế Ninoy Aquino (NAIA) tại Philippines mà PwC từng tham gia tư vấn.

Trong quá trình hỗ trợ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Bộ Giao thông vận tải Philippines chuẩn bị dự án, nhóm tư vấn không chỉ xem xét riêng NAIA mà đặt sân bay này trong tổng thể hệ thống sân bay của vùng thủ đô Manila mở rộng, gồm cả những sân bay đang hoạt động và những sân bay mới được phát triển.

Bà Giang Mỹ Hương, Giám đốc Dịch vụ tư vấn dự án đầu tư và cơ sở hạ tầng, PwC Việt Nam. Ảnh: Phú Quốc

Qua hai đợt tham vấn thị trường, nhóm tư vấn nhận thấy ngay cả những nhà đầu tư sẵn sàng chấp nhận rủi ro về lượng hành khách vẫn muốn biết rõ Chính phủ sẽ phát triển hệ thống sân bay trong khu vực như thế nào.

Việc điều chuyển hành khách giữa các sân bay, đầu tư hạ tầng kết nối hay điều chỉnh phí, lệ phí hàng không đều có thể ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh và doanh thu của NAIA. Tuy nhiên, đây là những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, nằm ngoài khả năng kiểm soát của doanh nghiệp.

Trong khi đó, nhà đầu tư vẫn chịu trách nhiệm đối với những rủi ro trong quản lý, vận hành và đầu tư mở rộng sân bay, đồng thời được hưởng lợi từ cơ hội phát triển các dịch vụ thương mại và nguồn thu ngoài hoạt động hàng không.

Bài học từ dự án NAIA không phải là Nhà nước cần bảo đảm doanh thu hay lượng hành khách cho nhà đầu tư, mà là mỗi loại rủi ro cần được giao cho bên có đủ công cụ và năng lực để quản lý hiệu quả nhất.

Tại TP.HCM, giải phóng mặt bằng và phương thức thanh toán cũng là những vấn đề mà chính quyền cần chủ động giải quyết để giảm bớt rủi ro cho nhà đầu tư.

Ông Minh cũng nhấn mạnh rằng TP.HCM cam kết chủ động đi trước trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời xác định rõ phương thức thanh toán ngay từ bước phê duyệt dự án. Thành phố có thể sử dụng ngân sách để thực hiện các dự án đầu tư công độc lập phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất sạch.

Khi ký hợp đồng PPP, nhà đầu tư có thể biết trước tiến độ bàn giao mặt bằng, phương thức thanh toán và thời gian hoàn vốn.

Đối với các dự án BT (xây dựng – chuyển giao), việc bố trí sớm quỹ đất thanh toán sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong thu xếp vốn và triển khai kế hoạch đầu tư, thay vì phải chờ đợi nhiều năm sau khi thực hiện công trình.

Bên cạnh đó, thành phố cam kết thực hiện cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu theo quy định pháp luật. Theo ông Minh, trong một số trường hợp, tỷ lệ vốn nhà nước tham gia dự án PPP có thể lên đến 70% tổng mức đầu tư nhằm nâng cao tính khả thi của dự án.

Dù vậy, khó có thể lường trước mọi tình huống phát sinh trong một hợp đồng kéo dài hàng chục năm. Việc thiết lập cơ chế phối hợp giữa chính quyền và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án cũng quan trọng không kém những thỏa thuận ban đầu.

Từ kinh nghiệm tham gia các dự án BOT, ông Hiếu cho rằng nhà đầu tư phải biết tìm đến ai khi gặp khó khăn về đất đai, môi trường hay thuế. Đầu mối đó cũng phải có khả năng phối hợp với các cơ quan liên quan để giải quyết vấn đề, tránh kéo dài bất đồng khiến dự án đình trệ.

Để nâng cao năng lực triển khai PPP, bà Hương đề xuất TP.HCM lựa chọn một số dự án thí điểm trong từng lĩnh vực, được chuẩn bị kỹ lưỡng theo thông lệ quốc tế.

Qua mỗi dự án, thành phố có thể tích lũy kinh nghiệm chuẩn bị hồ sơ, tham vấn thị trường, đánh giá tính khả thi thương mại và tổ chức đấu thầu cạnh tranh quốc tế. Đây cũng là cơ sở để thành phố xác định những công trình nào nên đầu tư công, những công trình nào phù hợp để huy động nguồn lực tư nhân.