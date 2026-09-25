TP.HCM:Cần Giờ ra mắt điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành mô hình “Điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí đối với người cao tuổi” tại Phòng khám Phước Thiện Hưng Cần Tự

Chương trình do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phối hợp với Tịnh độ Cư sĩ Phật hội Việt Nam (Ban Trị sự Chi hội Hưng Cần Tự), Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Cần Giờ, Trạm Y tế xã Cần Giờ và Trường Tiểu học Cần Thạnh tổ chức.

Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc.

Mô hình được triển khai trên cơ sở phối hợp giữa Ban Trị sự Chi hội Hưng Cần Tự và Trạm Y tế xã Cần Giờ, hướng đến mục tiêu chăm lo, nâng cao chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người cao tuổi trên địa bàn.

Người cao tuổi được tư vấn chăm sóc sức khoẻ

Với phương châm “chăm sóc bằng trách nhiệm, sẻ chia bằng tấm lòng”, mô hình cung cấp các hoạt động khám, đánh giá tình trạng sức khỏe và chức năng vận động; tư vấn chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho người cao tuổi.

Trong đó, ưu tiên người thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn và những trường hợp hạn chế khả năng đi lại.

Theo kế hoạch, từ ngày 1 đến ngày 7 hàng tháng, các lương y, bác sĩ Đông y của Chi hội Hưng Cần Tự sẽ phối hợp với bác sĩ, nhân viên y tế Trạm Y tế xã Cần Giờ tổ chức khám, tư vấn chăm sóc sức khỏe và bốc thuốc nam miễn phí cho người cao tuổi.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc trao học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Không chỉ hỗ trợ về chăm sóc sức khỏe, chương trình còn có các hoạt động sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, BTC trao 20 phần quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã; 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Tiểu học Cần Thạnh và 35 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đại biểu trao học bổng cho các em học sinh

Việc hình thành điểm chăm sóc sức khỏe miễn phí không chỉ góp phần hỗ trợ người cao tuổi tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu mà còn thể hiện sự chung tay của các tổ chức, đơn vị và cộng đồng trong công tác an sinh xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, nghĩa tình tại địa phương.