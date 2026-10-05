TP.HCM cấm xe đi thẳng từ Trường Chinh vào Cách Mạng Tháng Tám từ 10/10

Ngày 5/10, Sở Xây dựng TP.HCM có thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường trong thời gian thi công dự án Metro số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành - Tham Lương.

Theo đó, kể từ ngày 10/10, tổ chức giao thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Sương Nguyệt Ánh, đường Bùi Thị Xuân và giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ sẽ được điều chỉnh.

TP.HCM tổ chức lại giao thông trên một số tuyến đường trong thời gian thi công dự án Metro số 2 TP.HCM, tuyến Bến Thành -Tham Lương.

Cụ thể, đường Cách Mạng Tháng Tám (đoạn từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai): tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ đường Nguyễn Du đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Lộ trình lưu thông thay thế: Cách Mạng Tháng Tám -> Nguyễn Thị Minh Khai -> Huyền Trân Công Chúa -> Thủ Khoa Huân -> Lê Thánh Tôn -> Phạm Hồng Thái -> Cách Mạng Tháng Tám.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa): tổ chức lưu thông một chiều các loại xe theo hướng từ Cao Thắng đến Huyền Trân Công Chúa. Lộ trình lưu thông thay thế: Trương Định (hoặc Bà Huyện Thanh Quan) -> Nguyễn Đình Chiểu (hoặc Võ Văn Tần) -> Cao Thắng -> Nguyễn Thị Minh Khai.

Đường Sương Nguyệt Ánh và Bùi Thị Xuân: tổ chức lưu thông 2 chiều các loại phương tiện.

Đường Trường Chinh thường ùn ứ giờ cao điểm. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên có mặt để điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện lưu thông. Ảnh: Quỳnh Danh.

Tại giao lộ Trường Chinh - Cách Mạng Tháng Tám - Lý Thường Kiệt - Hoàng Văn Thụ: trên đường Trường Chinh chỉ được phép rẽ phải vào Lý Thường Kiệt hoặc rẽ trái vào Hoàng Văn Thụ (cấm đi thẳng vào đường Cách Mạng Tháng Tám); trên đường Cách Mạng Tháng Tám chỉ được phép rẽ phải vào đường Hoàng Văn Thụ (cấm đi thẳng và rẽ trái).

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua khu vực tổ chức thi công cần giảm tốc độ và chấp hành theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông hoặc theo hướng dẫn của hệ thống báo hiệu giao thông trên đường.