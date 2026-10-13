TP.HCM cấm luồng tạm thời trên sông Sài Gòn để hợp long cầu đi bộ 1.000 tỷ đồng

Theo thông báo của Sở Xây dựng TP.HCM, việc lưu thông đường thủy nội địa trên sông Sài Gòn sẽ hạn chế trong thời gian thi công gói thầu xây lắp số 2, thuộc dự án xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Theo đó, từ nay đến hết ngày 7/12, khu vực thi công cầu chính trên sông Sài Gòn sẽ bố trí trạm điều tiết giao thông thủy ở thượng lưu và hạ lưu, kết hợp hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa, theo phương án bảo đảm an toàn giao thông đã được Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam chấp thuận.

Nhịp dẫn, hệ đỡ và khối vòm thép cầu đi bộ sẵn sàng chuẩn bị lai dắt về sông Sài Gòn để hợp long dự kiến ngày 21/10.

TP.HCM sẽ cấm luồng tạm thời tại khu vực thi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn trong một số khung giờ các ngày 19, 21 và 22/10 để lắp dựng, hợp long vòm thép chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.

Cụ thể, trong ngày 19/10, từ 13h - 19h, luồng đường thủy sẽ tạm thời bị cấm, để phục vụ việc đoàn sà lan di chuyển chở kết cấu vòm thép từ Vũng Tàu về, vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong các ngày 21 và 22/10, thời gian cấm luồng từ 2h - 18h, phục vụ công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép chính của cầu.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công phải tuân thủ quy tắc, hướng dẫn của trạm điều tiết, và các báo hiệu đường thủy tại hiện trường. Đồng thời theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng, chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Trước đó, Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, đơn vị tài trợ công trình, cho biết, kết cấu thép vòm cầu đã hoàn tất lắp dựng tại nhà máy của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng ở khu công nghiệp Đông Xuyên, phường Rạch Dừa.

Tổ hợp gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ nặng khoảng 2.000 tấn đã trải qua 24 giờ thử tải, đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Theo kế hoạch, tổ hợp cầu sẽ được lai dắt từ khu vực cảng Đông Xuyên, về vị trí lắp đặt trên sông Sài Gòn. Thời gian lai dắt trên sông dự kiến mất 2 ngày. Thời gian hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Sau khi hợp long, công trình tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn khởi công vào dịp 30/4/2025, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới trong tương lai của TP.HCM.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, thực hiện theo phương thức xã hội hóa do Nutifood tài trợ.