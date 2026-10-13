Cụ thể, ngày 19/10, từ 13h - 19h, luồng đường thủy sẽ tạm thời bị cấm để phục vụ việc di chuyển đoàn sà lan chở kết cấu vòm thép vào vị trí và neo giữ tại công trường.

Trong hai ngày 21 và 22/10, thời gian cấm luồng từ 2h - 18h, phục vụ công tác xoay sà lan, nâng hạ, định vị và hợp long kết cấu vòm thép chính của cầu.

TP.HCM cấm luồng sông Sài Gòn nhiều giờ để hợp long cầu đi bộ.

Ngoài các khung giờ cấm luồng nêu trên, từ thời điểm phát hành thông báo đến hết ngày 7/12/2026, tại khu vực thi công vẫn bố trí trạm điều tiết giao thông đường thủy ở thượng lưu và hạ lưu, kết hợp hệ thống báo hiệu theo phương án bảo đảm an toàn giao thông đã được cơ quan chức năng chấp thuận.

Sở Xây dựng TP.HCM yêu cầu người điều khiển phương tiện thủy nội địa khi lưu thông đến khu vực thi công phải tuân thủ quy tắc, hướng dẫn của trạm điều tiết và các báo hiệu đường thủy tại hiện trường; đồng thời theo dõi thông báo luồng trên các phương tiện thông tin đại chúng và chấp hành quy định về an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan truyền thông, đơn vị vận tải thông báo rộng rãi nội dung trên đến các tổ chức, cá nhân tham gia giao thông đường thủy qua khu vực để chủ động nắm bắt lịch hạn chế lưu thông, bảo đảm an toàn trong quá trình di chuyển.

Trước đó, Công ty CP Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood, đơn vị tài trợ công trình cho biết, kết cấu thép vòm cầu đã hoàn tất lắp dựng tại nhà máy của Công ty CP Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (DDC) ở Vũng Tàu.

Trước khi vận chuyển, tổ hợp gồm kết cấu cầu chính nặng khoảng 1.400 tấn và hệ khung thép nâng đỡ nặng khoảng 2.000 tấn đã trải qua 24 giờ thử tải. Kết quả cho thấy hệ thống ổn định, các thông số kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thiết kế.

Theo kế hoạch, tổ hợp cầu sẽ được lai dắt từ khu vực cảng Đông Xuyên, Vũng Tàu, về vị trí lắp đặt trên sông Sài Gòn. Công tác hợp long dự kiến diễn ra ngày 21/10.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 90% khối lượng. Sau khi hợp long, công trình tiếp tục hoàn thiện mặt cầu, lan can, cảnh quan và các tiện ích đi kèm.