TP.HCM cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và xây công viên dọc kênh Tẻ

Ảnh minh họa. (Nguồn: hochiminhcity.gov.vn)

UBND TP.HCM vừa phê duyệt Dự án Xây dựng cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết và công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ. Dự án thuộc nhóm A, là công trình giao thông - đường trong đô thị cấp II, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai trên địa bàn các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu.

Theo quyết định phê duyệt, điểm đầu dự án tại nút giao giữa đường số 1 (quy hoạch) với đường Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội; điểm cuối tại nút giao giữa đường Trương Đình Hợi và đường Tôn Thất Thuyết, phường Xóm Chiếu.

Trong tổng chiều dài khoảng 3.600 m, phần cải tạo, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết dài khoảng 3.415 m, mặt đường rộng 26 m, trong đó có xây dựng mới một cầu qua rạch Nguyễn Kiệu. Dự án cũng xây dựng mới đường quy hoạch số 1 dài khoảng 185 m, rộng 28 m.

Cùng với đó, cầu Nguyễn Kiệu trên đường Bến Vân Đồn được cải tạo, mở rộng với chiều dài 81,05 m, bề rộng mặt cắt ngang theo quy hoạch 25 m. Hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng, hào kỹ thuật và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật khác cũng được đầu tư đồng bộ theo cấp đường.

Dự án cũng bao gồm hệ thống kè bảo vệ bờ với tổng chiều dài khoảng 3.293 m, gồm kè dọc bờ kênh Tẻ và kè bảo vệ bờ rạch Nguyễn Kiệu dọc đường quy hoạch số 1. Đồng thời, dự án xây dựng công viên cây xanh dọc bờ kênh Tẻ.

Theo UBND TP.HCM, việc đầu tư nhằm hoàn thiện trục giao thông chính trên địa bàn các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu, tăng khả năng kết nối với đường Bến Vân Đồn, đường Nguyễn Tất Thành và Dự án xây dựng cầu - đường Nguyễn Khoái thông qua hai nhánh cầu N3, N4.

Bên cạnh chức năng giao thông, dự án còn gắn với chỉnh trang đô thị khu vực ven kênh Tẻ, giải tỏa nhà trên và ven kênh, cải thiện cảnh quan, môi trường và không gian công cộng, đồng thời hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; đồng thời hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường. UBND các phường Vĩnh Hội, Khánh Hội và Xóm Chiếu có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng theo tiến độ dự án.

Sở Xây dựng thực hiện quản lý nhà nước đối với dự án, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai và hướng dẫn phương án đấu nối, tổ chức giao thông. Các đơn vị quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật bị ảnh hưởng cũng phải phối hợp với chủ đầu tư để thống nhất phương án di dời, bảo vệ và hoàn trả công trình, bảo đảm đồng bộ và an toàn.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ hình thành trục giao thông được đầu tư đồng bộ cùng hệ thống kè, hạ tầng kỹ thuật và không gian cây xanh dọc kênh Tẻ, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông và chỉnh trang đô thị tại khu vực phía Nam trung tâm TP.HCM.