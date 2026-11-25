(PLVN) - Từng là thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất Đàng Ngoài, nơi giao thương của các thương nhân đến từ nhiều quốc gia, Phố Hiến đã ghi dấu một thời kỳ phát triển rực rỡ trong lịch sử dân tộc. Trải qua những biến thiên của thời gian, diện mạo đô thị cổ dần phai dấu. Với Đề án phục dựng thương cảng Phố Hiến xưa, tỉnh Hưng Yên đang từng bước hiện thực hóa khát vọng hồi sinh di sản, kết nối giá trị lịch sử với phát triển văn hóa, du lịch trong giai đoạn mới.