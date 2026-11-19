Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, chương trình được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 372/KH-UBND ngày 11/7/2026 của UBND Thành phố về hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn giai đoạn 2026–2027.

TP.HCM lần đầu tổ chức bồi dưỡng trực tuyến về phát ngôn và truyền thông đối ngoại. Ảnh minh họa

Hai khóa bồi dưỡng gồm: “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026” và “Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội - Thành phố Hồ Chí Minh 2026”.

Chương trình hướng tới trang bị, cập nhật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng làm công tác truyền thông, truyền thông đối ngoại tư duy chiến lược, kiến thức chuyên sâu về thông tin đối ngoại và sử dụng mạng xã hội trong tình hình mới.

Đồng thời, các khóa học tập trung chuẩn hóa kỹ năng nghiệp vụ về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, xử lý khủng hoảng truyền thông và quản trị thông tin trên không gian mạng; qua đó khẳng định vai trò của người phát ngôn, thúc đẩy sự chủ động và minh bạch thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Nâng cao năng lực phát ngôn, chủ động cung cấp thông tin cho báo chí

Trong bối cảnh thông tin ngày càng đa chiều, người phát ngôn không chỉ là đại diện cơ quan trả lời báo chí mà còn giữ vai trò quan trọng trong định hướng dư luận, bảo vệ uy tín và hình ảnh của cơ quan nhà nước.

Việc xuất hiện kịp thời, cung cấp thông tin chính xác với những thông điệp minh bạch của người phát ngôn được xác định là yếu tố quan trọng trong xử lý khủng hoảng truyền thông, ngăn chặn tin giả và củng cố niềm tin của người dân.

Đối với một đô thị lớn như TP.HCM, yêu cầu đặt ra là đội ngũ người phát ngôn phải chủ động, nhạy bén trong nắm bắt thông tin và linh hoạt khi xử lý các tình huống phát sinh. Vì vậy, nâng cao năng lực, bản lĩnh cho lực lượng này không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị công.

Đáng chú ý, chương trình bồi dưỡng hướng tới chuyển đổi tư duy truyền thông trong bộ máy công vụ, từ cách thức ứng phó thụ động sang chủ động cung cấp thông tin. Theo đó, báo chí được xác định là đối tác quan trọng trong chuyển tải chính sách đến người dân, còn việc cung cấp thông tin được coi là một quy trình quản trị chủ động.

Khóa “Công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí” gồm 3 chuyên đề, bám sát các quy định hiện hành và hướng dẫn cụ thể cách thức người phát ngôn chủ động cung cấp thông tin cho báo chí.

Học viên được trang bị những kỹ năng nghiệp vụ như thiết kế bộ tài liệu chuẩn dành cho báo chí (Press Kit), soạn thảo thông cáo báo chí, trả lời phỏng vấn và chủ trì họp báo.

Đặc biệt, nội dung bồi dưỡng còn chú trọng kỹ năng nhận diện, ứng phó với các nội dung giả mạo bằng trí tuệ nhân tạo (AI), giúp người phát ngôn chủ động xử lý tình huống, bảo đảm thông tin chính thống được cung cấp nhanh chóng, xuyên suốt và kịp thời.

Song song với nội dung về phát ngôn, khóa “Nâng cao chất lượng người làm công tác truyền thông đối ngoại và cách sử dụng mạng xã hội” gồm 5 chuyên đề, tập trung trang bị tư duy chiến lược và kỹ năng thực hành trong quản trị mạng xã hội.

Thông qua chương trình, học viên được hướng dẫn cách tiếp nhận những bình luận trái chiều, xác minh thông tin sai lệch và phản hồi kiến nghị của người dân theo các nguyên tắc chuẩn mực, chuyên nghiệp.

Đây là những nội dung nhằm nâng cao khả năng xử lý thông tin, đáp ứng yêu cầu truyền thông đối ngoại và quản trị thông tin trong môi trường số.

Đổi mới phương thức bồi dưỡng trên nền tảng One Touch

Cả hai khóa bồi dưỡng được tổ chức trên nền tảng học trực tuyến One Touch, dành cho cán bộ, công chức làm công tác thông tin đối ngoại; người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn tại các sở, ban, ngành, địa phương và đội ngũ truyền thông chuyên trách ở cấp cơ sở, gồm xã, phường.

Khác với phương thức tập huấn tập trung theo lịch cố định, chương trình được số hóa hoàn toàn, giúp học viên chủ động tiếp cận nội dung và tổ chức thời gian học tập phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn.

Theo đó, học viên có thể truy cập hệ thống bài giảng video thông qua các thiết bị kết nối Internet, chủ động học tập và xem lại nội dung khi cần thiết mà không làm gián đoạn công việc.

Việc sử dụng chung một hệ thống học liệu cũng giúp mở rộng phạm vi tiếp cận, góp phần bảo đảm tính đồng bộ về nhận thức, quy trình và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ ở các cấp.

Bên cạnh kiến thức pháp lý, nội dung bồi dưỡng được kết hợp với những tình huống nghiệp vụ thực tế, hướng dẫn cách phản hồi thông tin chính xác, kịp thời và đúng thẩm quyền.

Đáng chú ý, nền tảng One Touch còn tích hợp công cụ theo dõi tiến độ học tập, tổng hợp kết quả của từng học viên và đơn vị, qua đó hỗ trợ đánh giá quá trình học tập thực chất thay vì chỉ căn cứ vào số lượng người tham gia.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, việc triển khai hai khóa bồi dưỡng trực tuyến thể hiện quyết tâm của Thành phố trong ứng dụng công nghệ số vào công tác đào tạo, hướng tới xây dựng đội ngũ làm công tác truyền thông hiện đại, nhạy bén, chủ động đáp ứng yêu cầu thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên mới.

Thông tin chi tiết về nội dung các chuyên đề và hướng dẫn đăng ký tham gia được cung cấp thông qua các mã QR dành cho từng khóa học và mã QR hướng dẫn đăng ký kèm theo thông cáo báo chí.