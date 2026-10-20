TP.HCM bổ sung nhiều gói xây thầu dự án Vành đai 4 hơn 780 tỷ đồng

Ngày 20/10, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung thuộc dự án thành phần 1-1, gồm bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận thành phố, đoạn từ ngã tư Tóc Tiên - Châu Pha đến cầu Châu Đức, thuộc dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Phối cảnh dự án Vành đai 4 TP.HCM.

Trong 5 gói thầu được bổ sung, gói xây lắp có giá hơn 772,3 tỷ đồng, được đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, thời gian thực hiện 720 ngày. Các gói còn lại gồm tư vấn giám sát thi công gần 7 tỷ đồng, bảo hiểm công trình hơn 1,75 tỷ đồng, tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gần 291 triệu đồng, tư vấn kiểm toán quyết toán hơn 914 triệu đồng.

Tổng giá 5 gói thầu hơn 782,3 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách trung ương và ngân sách TP.HCM. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu dự kiến trong quý IV/2026.

Dự án thành phần 1-1 có tổng mức đầu tư khoảng 4.289 tỷ đồng, dự kiến thu hồi gần 194ha đất, ảnh hưởng khoảng 1.004 trường hợp tại phường Tân Thành và các xã Châu Pha, Châu Đức. Đến nay, thành phố đã phân bổ suất tái định cư cho khoảng 284 trường hợp đủ điều kiện.

Theo thông tin từ các địa phương trên, công tác kiểm kê, phê duyệt kinh phí bồi thường đã hoàn tất, các địa phương bắt đầu chi trả cho người dân bị ảnh hưởng.

UBND xã Châu Pha cho biết, địa phương hoàn tất phương án bồi thường sau nhiều đợt đối thoại, tiếp thu ý kiến người dân và công khai chính sách hỗ trợ.

Đợt chi trả đầu tiên được triển khai cho 118 hộ dân với tổng số tiền hơn 235 tỷ đồng. Đến nay, 94 hộ đã nhận tiền.

UBND xã Châu Pha vận động người dân, đang đẩy nhanh chi trả bồi thường dự án.

Đối với các hộ dân sớm nhận tiền và bàn giao mặt bằng, xã Châu Pha đã có hình thức biểu dương, khen thưởng nhằm khuyến khích sự đồng thuận. Chính quyền cũng tiếp tục vận động các hộ còn lại phối hợp, hoàn tất thủ tục nhận tiền và bàn giao đất để bảo đảm tiến độ dự án.

Trước đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM cũng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói XL01 thi công xây dựng thuộc dự án thành phần 1-3, đoạn từ sông Sài Gòn đến kênh Thầy Cai.

Gói thầu có giá trúng gần 1.290 tỷ đồng, thuộc về liên danh Công ty CP công trình giao thông Sài Gòn, Công ty CP đầu tư xây dựng Đại Đông Hải, Công ty TNHH TMDV thi công xây dựng cầu đường Hồng An, Công ty TNHH đầu tư xây dựng Nguyên Cát và Công ty TNHH XDTM Tân Phúc Tiến.

Vành đai 4 TP.HCM dài khoảng 207km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Trong 10 dự án thành phần, 5 dự án xây dựng đường cao tốc được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, với tổng vốn khoảng 72.313 tỷ đồng.

Đoạn tuyến dài 47km qua Bình Dương cũ trước đây đã khởi công từ tháng 6/2025. Các đoạn còn lại dài khoảng 160km, có tổng vốn đầu tư hơn 120.400 tỷ đồng, được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào tháng 6/2025.

Giai đoạn 1, tuyến cao tốc được đầu tư với quy mô 4 làn xe, đồng thời giải phóng mặt bằng theo quy mô 8 làn để phục vụ mở rộng trong tương lai. Dự án được khởi công đồng loạt ngày 2/9/2026, dự kiến hoàn thành trong quý II/2028 và đưa vào khai thác trong năm 2028.

Khi hoàn thành, Vành đai 4 được kỳ vọng tăng cường kết nối giữa Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Tây Nguyên, tạo thuận lợi cho vận chuyển hàng hóa giữa các khu công nghiệp, đô thị và cảng biển, đồng thời tăng khả năng kết nối với sân bay Long Thành và hệ thống cảng quốc tế.