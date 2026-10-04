TP.HCM bổ sung chế độ cho lực lượng làm công tác gia đình ở cơ sở

Hội thi "Tìm hiểu pháp luật về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2026" do Sở VHTT TP.HCM tổ chức nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28.6.2026

HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND quy định chế độ bồi dưỡng hằng tháng cho cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình ở cộng đồng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1.10.2026.

Theo đó, cộng tác viên dân số tham gia công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tại các phường được hưởng thêm 550.000 đồng/người/tháng. Tại các xã và đặc khu, mức bồi dưỡng thêm là 650.000 đồng/người/tháng.

Tăng nguồn lực cho công tác tại cộng đồng

Gia đình là nơi hình thành, nuôi dưỡng các giá trị văn hóa, đạo đức và nhân cách con người. Tại TP.HCM, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thời gian qua đã ghi nhận những chuyển biến tích cực. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai rộng khắp; nhiều mô hình như câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, tổ hòa giải… được duy trì và phát huy hiệu quả.

Toàn thành phố hiện có hơn 2,67 triệu hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, tỉ lệ 97,75%; gần 5.900 khu phố, ấp đạt danh hiệu văn hóa cùng hàng nghìn câu lạc bộ, tổ tư vấn, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Số vụ bạo lực gia đình được ghi nhận giảm từ 87 vụ năm 2021 xuống còn 18 vụ năm 2025.

Theo Sở VHTT TP.HCM, trước đây thành phố từng hình thành đội ngũ cộng tác viên gia đình tại khu phố, ấp, mỗi người phụ trách khoảng 100 - 150 hộ. Lực lượng này trực tiếp nắm tình hình, tuyên truyền chính sách, phát hiện nguy cơ và hỗ trợ xử lý các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình.

Hiện thành phố chưa có lực lượng cộng tác viên chuyên trách riêng cho công tác gia đình. Nhiệm vụ này chủ yếu do công chức văn hóa - xã hội, trưởng, phó ban điều hành tại thôn, ấp, khu phố và các thành viên nhóm phòng, chống bạo lực gia đình đảm nhiệm.

Trong khi đó, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, TP.HCM có diện tích hơn 6.700km², dân số hơn 14 triệu người, với 168 đơn vị hành chính cấp xã, phường, đặc khu. Quy mô địa bàn mở rộng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với lực lượng trực tiếp làm việc tại cộng đồng.

Công tác gia đình được TP.HCM đặc biệt quan tâm

Cộng tác viên dân số tham gia sâu hơn

Toàn thành phố hiện có 19.494 cộng tác viên dân số, trong đó hơn 14.700 người tại các phường và hơn 4.700 người tại các xã, đặc khu.

Ngoài nhiệm vụ dân số, lực lượng này đang tham gia nhiều nội dung liên quan đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình như thu thập thông tin, tuyên truyền pháp luật, tổ chức hoạt động câu lạc bộ, tiếp nhận thông tin vụ việc, tư vấn và hòa giải tại cộng đồng.

Khối lượng công việc ngày càng lớn, đòi hỏi sự tham gia thường xuyên của cộng tác viên, trong khi chế độ đãi ngộ trước đây chưa tương xứng với yêu cầu thực tế.

Việc HĐND TP.HCM ban hành Nghị quyết số 38/2026/NQ-HĐND bổ sung chế độ bồi dưỡng cho lực lượng này là cơ sở để duy trì sự tham gia ổn định của cộng tác viên dân số trong công tác gia đình tại cộng đồng.

Cùng với chế độ bồi dưỡng, việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cung cấp công cụ làm việc và tạo điều kiện để cộng tác viên tham gia các hoạt động chuyên môn cũng cần được thực hiện đồng bộ. Đây là những điều kiện cần thiết để nâng cao năng lực của lực lượng trực tiếp nắm tình hình gia đình và phòng ngừa bạo lực gia đình từ cơ sở.