TP.HCM: Bị xe máy tông trúng, người đàn ông đi bộ tử vong tại chỗ

Theo thông tin ban đầu, gần 10h cùng ngày, một nam thanh niên khoảng 20 tuổi điều khiển xe máy biển kiểm soát 61C1-927.85 chạy trên đường Bình Chiểu, theo hướng từ đường ĐT 743 đi ngã tư Gò Dưa.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến gần số nhà 45 đường Bình Chiểu (phường Tam Bình, TP.HCM), nam thanh niên tông trúng ông Đ.T.C (57 tuổi, ngụ phường Bình Hòa) đang đi bộ qua đường.

Vụ va chạm làm ông C ngã xuống và tử vong tại chỗ, nam thanh niên bị trầy xước nhẹ.

Nhận tin báo, Công an TP.HCM đến hiện trường trích xuất hình camera, đưa nam thanh niên đi xe máy về trụ sở làm việc.

Theo các nhân chứng, ông C là tài xế xe tải chở hàng cho công trình xây dựng ở gần hiện trường. Sáng nay, ông C đậu xe ở hẻm đối diện rồi đi bộ qua công trình thì không may gặp tai nạn.