TP.HCM: Bé trai bán vé số tử vong trong con hẻm ngập nước

Ngày 15/10, Công an TP.HCM vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra vụ bé trai bán vé số tử vong trong con hẻm bị ngập nước ở phường Thuận Giao, TP.HCM.

Khu vực nơi bé trai bán vé số tử vong.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối 14/10, người dân tại con hẻm trên đường Thuận Giao 07, phường Thuận Giao, TP.HCM phát hiện em H.H.P. (12 tuổi, quê An Giang) nằm úp mặt dưới vũng nước trong con hẻm dài khoảng 50m bị ngập.

Lại gần kiểm tra, người dân phát hiện bé đã tử vong và nghi nạn nhân bị điện giật nên trình báo lực lượng chức năng. Nhận tin báo, công an địa phương và nhân viên điện lực nhanh chóng có mặt, tiến hành ngắt điện để phục vụ công tác điều tra.

Theo người dân, con hẻm nơi xảy ra vụ việc thường xuyên bị ngập nước khi mùa mưa đến. Con hẻm chỉ rộng chưa đến 1m, dài khoảng 50m.

Được biết, nạn nhân thường xuyên đi bán vé số trong khu vực cùng ông ngoại và ở trọ cùng với người thân.