TP.HCM bắn pháo hoa tại 3 địa điểm tối 24/11, người dân xem ở đâu?

Tối 24/11, TP.HCM sẽ đồng loạt bắn pháo hoa tầm cao tại 3 địa điểm, kéo dài 15 phút. Ảnh minh họa.

UBND TP.HCM vừa ban hành Công văn số 11224/UBND-VX về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) năm 2026.

Theo kế hoạch, cả 3 điểm bắn pháo hoa sẽ đồng loạt khai hỏa lúc 21 giờ ngày 24/11 và kết thúc lúc 21 giờ 15 phút. Các màn pháo hoa được tổ chức tại khu vực trung tâm TP.HCM, Thủ Dầu Một và Vũng Tàu.

Ba địa điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM tối 24/11

Điểm bắn có quy mô lớn nhất nằm tại khu vực đầu hầm sông Sài Gòn, phường An Khánh, với 1.000 quả pháo hoa tầm cao, 200 quả tầm thấp cùng 90 giàn pháo hoa tầm thấp, gồm 60 giàn G25 và 30 giàn DBG.

Điểm bắn thứ hai tại Công viên, phố đi bộ Bạch Đằng, phường Thủ Dầu Một, với 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn pháo hoa tầm thấp G25.

Điểm bắn thứ ba tại Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu, có quy mô tương tự, gồm 420 quả pháo hoa tầm cao, 80 quả tầm thấp và 60 giàn G25.

Như vậy, chương trình sẽ sử dụng tổng cộng 1.840 quả pháo hoa tầm cao, 360 quả tầm thấp và 210 giàn pháo hoa tầm thấp tại 3 địa điểm.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa được bảo đảm từ nguồn xã hội hóa.

Để phục vụ chương trình, UBND TP.HCM giao Bộ Tư lệnh Thành phố chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành và địa phương chuẩn bị các điều kiện tổ chức, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển pháo hoa và tại khu vực bắn.

Công an Thành phố phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông, bố trí lực lượng điều tiết tại các tuyến đường và khu vực tập trung đông người.

Đáng chú ý, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 24/11, lực lượng chức năng sẽ phân luồng giao thông, giải tỏa phương tiện neo đậu và tạm dừng hoạt động giao thông đường thủy tại khu vực xung quanh các điểm bắn pháo hoa.

Ngày 24/11, người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương

Bên cạnh chương trình bắn pháo hoa, UBND TP.HCM cũng thông báo lịch nghỉ làm việc và treo cờ Tổ quốc nhân Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và doanh nghiệp được nghỉ làm việc một ngày vào thứ Ba, ngày 24/11/2026, hưởng nguyên lương.

Đây là năm đầu tiên Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức với chế độ nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương theo Nghị quyết số 28/2026/QH16 của Quốc hội về phát triển văn hóa Việt Nam.

TP.HCM cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và hộ gia đình thực hiện treo cờ Tổ quốc từ ngày 18 đến 24/11.

Các địa phương có trách nhiệm hướng dẫn công tác trang trí, tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời bố trí lực lượng ứng trực phù hợp để duy trì các hoạt động phục vụ người dân trong ngày nghỉ.