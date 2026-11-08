TP.HCM bắn pháo hoa ba điểm ngày 24.11, điểm Thủ Dầu Một chuyển về ven sông

Người dân Thủ Dầu Một lên lịch xem pháo hoa dịp Ngày Văn hóa Việt Nam cần lưu ý địa điểm mới: Công viên Bạch Đằng, thay cho Công viên trung tâm thành phố mới Bình Dương trong phương án trước. Thông tin cập nhật sáng 8.11 xác định đây là một trong ba khu vực tổ chức chương trình nghệ thuật và pháo hoa của TP.HCM.

Hai điểm còn lại là khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn và Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu.

Biểu tượng “Cánh hoa dầu” trên đường Bạch Đằng, gần khu vực tổ chức pháo hoa tại phường Thủ Dầu Một. Ảnh: Duy Trần/Sài Gòn Giải Phóng

Hai mốc giờ cho một buổi tối

Theo kế hoạch, chương trình nghệ thuật bắt đầu lúc 20 giờ ngày 24.11 tại cả ba khu vực. Đến 21 giờ, pháo hoa tầm cao được trình diễn trong 15 phút. Tại Thủ Dầu Một, vị trí ven sông gần biểu tượng Cánh hoa dầu được lựa chọn để người dân phía phường Thủ Dầu Một và xã Bình Mỹ đều có không gian thưởng lãm.

Công tác chuẩn bị tại địa phương đặt yêu cầu phối hợp bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự cho người tham dự.

Việc đưa điểm trình diễn về ven sông đáng chú ý ở cách mở rộng không gian thưởng thức. Một chương trình đông người không nhất thiết phải dồn tất cả khán giả vào cùng một quảng trường. Khi có thể theo dõi từ nhiều vị trí phù hợp, những gia đình ở hai bờ có thêm lựa chọn, thay vì cùng tìm cách tiến sát sân khấu.

Với người đi cùng trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, khoảng cách từ chỗ gửi xe đến nơi xem, lối ra về và vị trí nghỉ chân có thể quyết định sự thoải mái của cả buổi tối. Những chi tiết ấy cần được thông báo rõ trong hướng dẫn tổ chức tiếp theo, bên cạnh giờ khai màn và danh sách tiết mục.

Có thể chọn nhiều cuộc hẹn trước đêm pháo hoa

Trong lịch hoạt động được cập nhật, TP.HCM dự kiến trình diễn 3D mapping từ ngày 21 đến 24.11 tại khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM và khách sạn Rex. Tối 23.11, chương trình khởi động Liên hoan Âm nhạc Hozo diễn ra tại Công viên bờ sông Sài Gòn.

Từ ngày 22 đến 24.11, phố đi bộ Nguyễn Huệ dành không gian giới thiệu các ngành công nghiệp văn hóa, kết hợp trưng bày, trình diễn và trải nghiệm công nghệ số.

Những cuộc hẹn trải ra nhiều ngày giúp công chúng lựa chọn theo sở thích và quỹ thời gian. Người yêu âm nhạc có đêm diễn; gia đình muốn dạo phố, xem trình chiếu có lịch riêng; người quan tâm sản phẩm sáng tạo có thể tìm đến không gian giới thiệu công nghiệp văn hóa. Một ngày kỷ niệm nhờ thế có thể bước vào lịch sinh hoạt của từng nhà bằng những trải nghiệm cụ thể.

Pháo hoa sẽ là khoảnh khắc dễ được chờ đón nhất. Nhưng ký ức về một đêm hội còn nằm ở đoạn đường đến nơi xem, cách đám đông nhường nhau một chỗ đứng và hành trình trở về. Khi những điều bình thường ấy được chăm chút, niềm vui mới trọn vẹn sau lúc ánh sáng cuối cùng tắt trên bầu trời.