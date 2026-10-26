TP.HCM ban hành tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp

Ảnh minh họa. (Ảnh: VGP/Lê Anh)

Theo Quyết định số 7107/QĐ-HĐCCN, việc lựa chọn nhà đầu tư được đánh giá theo 4 nhóm tiêu chí, gồm phương án tài chính đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (40 điểm); năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư (30 điểm); phương án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật (15 điểm); phương án quản lý, bảo vệ môi trường (15 điểm).

Trong nhóm tiêu chí tài chính, vốn chủ sở hữu dành cho dự án được chấm tối đa 10 điểm. Nhà đầu tư có vốn chủ sở hữu lớn hơn 1,5 lần tổng mức đầu tư được 10 điểm; lớn hơn 1 lần đến 1,5 lần được 7 điểm; lớn hơn 0,5 lần đến 1 lần được 5 điểm; từ 0,15 lần đến 0,5 lần được 3 điểm. Hồ sơ không bảo đảm năng lực tài chính theo thang điểm quy định sẽ bị loại.

Tiến độ huy động, bố trí vốn và triển khai dự án cũng được tính điểm. Phương án có khả năng hoàn thành các công việc từ giải phóng mặt bằng, thi công xây dựng đến đưa công trình vào khai thác trong thời gian dưới 24 tháng được chấm tối đa 5 điểm. Tiến độ từ 24 đến 36 tháng được 3 điểm, còn trên 36 tháng được 1 điểm.

Về điều kiện đất đai, nhà đầu tư đã có quyền sử dụng đất đối với khu đất dự kiến phát triển cụm công nghiệp được chấm 10 điểm. Trường hợp đã thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất nhưng chưa đăng ký biến động đất đai được 7 điểm, với điều kiện có đầy đủ tài liệu chứng minh theo quy định.

Đối với kinh nghiệm, nhà đầu tư từng làm chủ đầu tư, trực tiếp quản lý và kinh doanh hạ tầng ít nhất một khu công nghiệp hoặc khu chế xuất, hoặc từ hai dự án cụm công nghiệp trở lên, được xem xét dựa trên kết quả thực hiện dự án, tiến độ và việc tuân thủ pháp luật. Tiêu chí này được chấm tối đa 7 điểm. Kinh nghiệm phát triển công trình hạ tầng kỹ thuật tương đương và năng lực của đội ngũ quản lý, kỹ thuật cũng được đưa vào đánh giá.

Các tiêu chí về môi trường tập trung vào việc phát triển cụm công nghiệp xanh, giảm phát thải và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Phương án xây dựng cụm công nghiệp chuyên ngành có tính liên kết, tuần hoàn, giảm phát thải carbon, ưu tiên công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn, công nghệ thông tin và các ngành công nghiệp xanh được chấm tối đa 6 điểm.

Nhà đầu tư có phương án tự đáp ứng trên 40% nhu cầu điện năng từ nguồn năng lượng mặt trời áp mái được chấm tối đa 5 điểm; phương án xử lý và tái sử dụng trên 40% lượng nước thải được chấm tối đa 4 điểm. Phương án quản lý cụm công nghiệp bằng hệ thống điều hành thông minh, kết nối trực tuyến với các nhà đầu tư thứ cấp và tích hợp hệ thống giám sát tự động của cơ quan quản lý nhà nước cũng được tính điểm.

Bộ tiêu chí đồng thời quy định mức điểm đối với cam kết bố trí đất công nghiệp cho các doanh nghiệp thuộc diện di dời. Nhà đầu tư dành trên 50% diện tích đất công nghiệp cho nhóm doanh nghiệp này được chấm 10 điểm; tỷ lệ trên 40% đến 50% được 8 điểm; trên 30% đến 40% được 5 điểm; từ 20% đến 30% được 3 điểm. Hồ sơ cam kết bố trí dưới 20% diện tích đất công nghiệp phục vụ di dời sẽ bị loại.

Chính sách giá thuê đất dành cho doanh nghiệp phải di dời được chấm tối đa 15 điểm. Mức giảm trên 30% so với giá đề xuất trong báo cáo đầu tư được 15 điểm; trên 20% đến 30% được 12 điểm; trên 10% đến 20% được 8 điểm; từ 5% đến 10% được 4 điểm.

Ngoài ra, phương án bố trí các thiết chế văn hóa, giáo dục, y tế và nhà ở xã hội phục vụ người lao động được chấm tối đa 10 điểm. Trường hợp chỉ bảo đảm nhà ở xã hội được chấm 5 điểm. Đối với hồ sơ các cụm công nghiệp đã được chấm điểm theo bộ tiêu chí cũ, các bước tiếp theo vẫn thực hiện theo quy định trước đây.