TP.HCM ban hành kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn đến năm 2035

Theo kế hoạch, kinh tế tuần hoàn được xác định là động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. Với vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm tiêu dùng, dịch vụ và logistics của cả nước, TP.HCM có nhiều tiềm năng phát triển các mô hình tái sử dụng, tái chế, thu hồi tài nguyên từ chất thải, nông nghiệp đô thị và logistics xanh.

Hệ thống đốt rác phát điện tại Biwase đang được hoàn thành dự kiến chạy thử từ đầu tháng 12/2026.

Phấn đấu xử lý 100% chất thải rắn sinh hoạt

Kế hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, công suất các nhà máy điện từ nguồn sinh khối và chất thải rắn đạt 402 MW; tỷ lệ năng lượng tái tạo, năng lượng mới đạt tối thiểu 15% tổng công suất cực đại của hệ thống điện toàn Thành phố. Đồng thời, TP.HCM phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 8% tổng tiêu thụ năng lượng trên địa bàn.

Trong quản lý chất thải, Thành phố đặt mục tiêu triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên toàn địa bàn, phù hợp với quy định và điều kiện thực tế. Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được tái chế, xử lý bằng công nghệ mới đạt trên 90%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại đô thị và nông thôn được thu gom, vận chuyển, xử lý đạt 100%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ xử lý nước thải của các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao ra môi trường lưu vực các sông phải đạt 100%. Thành phố cũng đặt mục tiêu giảm tối thiểu 15% cường độ phát thải khí nhà kính trên tổng sản phẩm trên địa bàn so với năm 2014.

Để thực hiện các mục tiêu trên, Thành phố định hướng xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh theo hướng sử dụng hiệu quả tài nguyên, kéo dài vòng đời sản phẩm, tăng cường tái sử dụng nguyên liệu và hạn chế phát sinh chất thải. Việc phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ nhằm giảm áp lực môi trường mà còn tạo chuỗi giá trị gia tăng, việc làm mới, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và thu hút nguồn vốn từ tín dụng xanh, trái phiếu xanh.

Đến năm 2035, TP.HCM hướng tới hiện thực hóa nền kinh tế tuần hoàn bao trùm, gắn với đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh cao, thịnh vượng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng về xã hội. Thành phố phấn đấu trở thành một trong những trung tâm đổi mới sáng tạo, cung cấp công nghệ, thiết bị, sản phẩm, dịch vụ và huy động vốn đầu tư cho kinh tế tuần hoàn.

Ưu tiên chuyển đổi sản xuất, tiêu dùng và quản lý chất thải

Để hiện thực hóa các mục tiêu, kế hoạch xác định 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gồm nâng cao nhận thức; hoàn thiện thể chế, chính sách; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi mô hình sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy tiêu dùng bền vững; tăng cường quản lý chất thải; huy động nguồn lực tài chính, đẩy mạnh hợp tác, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

Rác thải được thu gom tập trung về các nhà máy xử lý rác thành phân, điện, vật liệu xây dựng ở TP.HCM.

Trong đó, Thành phố chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu, nền tảng thông tin dùng chung về kinh tế tuần hoàn, kết nối doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà khoa học và người tiêu dùng. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ tái chế, vật liệu mới và mô hình kinh doanh tuần hoàn theo quy định pháp luật.

Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh, TP.HCM định hướng phát triển khu công nghiệp sinh thái, thúc đẩy cộng sinh công nghiệp, sản xuất sạch hơn, thiết kế sinh thái và ứng dụng công nghệ số, công nghệ thân thiện với môi trường. Thành phố cũng khuyến khích phát triển thị trường nguyên vật liệu thứ cấp, sản phẩm tái chế và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn xanh.

Trong tiêu dùng, các giải pháp được đề ra gồm thúc đẩy mua sắm công xanh, mở rộng hệ thống phân phối sản phẩm thân thiện với môi trường, phát triển thương mại điện tử và giao hàng xanh, tăng cường nhãn sinh thái và truy xuất nguồn gốc. Các mô hình đổi rác tái chế lấy quà, thu gom chai nhựa gắn với điểm thưởng tại trung tâm thương mại, siêu thị và khu dân cư cũng được khuyến khích mở rộng.

Các ngành, lĩnh vực ưu tiên gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo, xây dựng, giao thông vận tải, dịch vụ, du lịch, quản lý chất thải và phát triển đô thị, khu dân cư, khu công nghiệp. Trong đó, quản lý chất thải được ưu tiên triển khai trước năm 2030; các ngành sử dụng nhiều tài nguyên, năng lượng, phát sinh nhiều chất thải hoặc có tiềm năng tạo giá trị gia tăng và việc làm mới được khuyến khích chuyển đổi sớm.

Rác thải đang được phân loại, xử lý và tái chế tuần hoàn phục vụ đời sống.

Về tổ chức thực hiện, Sở Nông nghiệp và Môi trường là cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc, giám sát và tổng hợp tình hình triển khai. Sở Tài chính tham mưu bố trí kinh phí, huy động nguồn lực đầu tư; Sở Công Thương thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng bền vững và chuyển dịch năng lượng; Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Các sở, ban, ngành, UBND cấp xã và đơn vị liên quan có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Doanh nghiệp chủ động điều chỉnh chiến lược sản xuất, kinh doanh, áp dụng các giải pháp kinh tế tuần hoàn theo quy định. Quyết định số 6769/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13/10/2026.