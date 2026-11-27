Ngày 27/11, UBND phường Bình Hòa tổ chức tuyên dương, trao kinh phí khen thưởng cho 31 hộ gia đình, cá nhân có thành tích bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32.

Tại buổi lễ, địa phương công bố Quyết định số 3625/QĐ-UBND ngày 10/11/2026 về phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung và danh sách các hộ gia đình, cá nhân được khen thưởng. Theo đó, mỗi trường hợp được nhận 25 triệu đồng. Tổng kinh phí khen thưởng cho 31 hộ là 775 triệu đồng.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hòa khen thưởng 31 hộ dân bàn giao mặt bằng sớm phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32.

Đây là những hộ dân đã gương mẫu chấp hành phương án bồi thường, tự nguyện tháo dỡ công trình và bàn giao mặt bằng trước thời hạn, tạo điều kiện để dự án sớm triển khai.

Ông Nguyễn Tiến Lâm, Phó chủ tịch UBND phường Bình Hòa, cho biết đường Vĩnh Phú 32 là một trong những công trình giao thông quan trọng của địa phương. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần cải thiện tình trạng ngập nước, ùn tắc giao thông, chỉnh trang đô thị và mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội.

Lãnh đạo phường ghi nhận sự đồng thuận của các hộ dân, cho rằng việc bàn giao mặt bằng sớm không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ dự án mà còn thể hiện trách nhiệm của người dân đối với lợi ích chung. Mỗi căn nhà, thửa đất đều gắn với tài sản và cuộc sống của gia đình, do đó sự tự nguyện di dời, bàn giao mặt bằng có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình triển khai công trình.

Việc khen thưởng cũng nhằm ghi nhận đóng góp của người dân, đồng thời khuyến khích các hộ còn lại tiếp tục phối hợp với chính quyền, hoàn tất các thủ tục liên quan để bàn giao mặt bằng.

Để bảo đảm tiến độ, UBND phường Bình Hòa cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Quản lý dự án, các đơn vị tư vấn và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công khoa học, an toàn, bảo đảm vệ sinh môi trường và hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 được phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức vốn khoảng 1.096,9 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh Bình Dương trước đây. Công trình thuộc nhóm B, thực hiện trên địa bàn phường Vĩnh Phú, TP Thuận An trước đây.

Tuyến đường dài khoảng 1,33km, thiết kế vận tốc 50km/h, tải trọng trục tiêu chuẩn 100 kN. Nền đường rộng 23m, trong đó phần xe chạy rộng 14m, gồm hai làn mỗi bên rộng 7 m; vỉa hè hai bên rộng tổng cộng 9m. Mặt đường sử dụng bê tông nhựa nóng, vỉa hè lát gạch.

Dự án xây mới hai cầu trên tuyến, gồm cầu Móng và cầu Bốn Trụ. Mỗi cầu có bề rộng 23m, trong đó phần xe chạy rộng 14m, lề bộ hành và lan can rộng 9m; tải trọng thiết kế HL93, chiều dài phạm vi cầu khoảng 44,7m. Hệ thống thoát nước, chiếu sáng và bồn cây xanh cũng được đầu tư đồng bộ. Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 hoàn thành giúp nhánh giao với quốc lộ 13 giảm tải áp lực giao thông.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Phú 32 hoàn thành giúp nhánh giao với quốc lộ 13 giảm tải áp lực giao thông.

Trong tổng mức đầu tư hơn 1.096 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm hơn 650 tỷ đồng; chi phí xây dựng khoảng 346,8 tỷ đồng. Phần còn lại dành cho quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Ở bước chuẩn bị đầu tư, UBND TP Thuận An trước đây đã lựa chọn nhà thầu một số gói tư vấn từ tháng 6/2025. Các gói gồm khảo sát, thu thập số liệu thủy văn, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và mô hình thông tin công trình (BIM); tư vấn giám sát khảo sát; thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra an toàn giao thông và lập BIM; tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu.

Theo kế hoạch được phê duyệt, dự án chuẩn bị đầu tư trong năm 2025, triển khai thực hiện giai đoạn 2026-2029. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Vĩnh Phú, tăng khả năng kết nối giữa các khu đô thị lân cận.